TicWatch Pro 3 Ultra con rilevamento IHB AFiB: che cos’è e come funziona

TicWatch Pro 3 Ultra GPS, ultimo arrivato della famiglia Mobvoi, è sicuramente tra gli smartwatch più completi sul mercato, anche grazie ai suoi sensori. Uno di questi, quello per il battito cardiaco, è dotato anche del supporto al rilevamento IHB AFiB, sigla tecnica per la fibrillazione atriale, che vi spieghiamo cos'è e come funziona.

TicWatch Pro 3 Ultra: perché il rilevamento della fibrillazione atriale è così importante? Scopriamolo insieme

Che cos'è la fibrillazione atriale?

Prima di capire come funziona il rilevamento per i parametri IHB AFiB, bisogna capire che cos'è la fibrillazione atriale. Essa non è altro che il tipo più comune di aritmia cardiaca, che può svilupparsi quando il cuore batte troppo lentamente, troppo velocemente o comunque in maniera irregolare. Questo tipo di fibrillazione si verifica quando le camere del cuore non sono coordinate ed il sangue con confluisce come dovrebbe. Questo effetto può essere temporaneo o persistente.

La fibrillazione atriale, di per sé, non porta a conseguenze dannose. Tuttavia, aumenta il rischio di altre malattie cardiache come ictus e insufficienza cardiaca. Una ricerca rivela inoltre che l'AFiB può essere associata ad un rischio cinque volte maggiore di ictus ischemico.

Come funziona il rilevamento IHB AFiB su TicWatch Pro 3 Ultra GPS?

Il nuovo smartwatch Mobvoi, come accennato, è dotato sia dell'avviso AFiB, sia dell'avviso di Tachicardia/Bradicardia, diventando quindi una sorta di monitor per quella che è la salute del nostro cuore. Grazie al sensore di frequenza cardiaca PPG integrato, TicWatch Pro 3 Ultra cattura ed etichetta ogni battito, avvisando l'utente quando viene rilevato un ritmo irregolare.

Il rilevamento IHB AFiB può essere abilitato aprendo TicPulse, scorrendo fino alla voce “Impostazioni“, andando poi su “Labs” e attivando il monitoraggio della salute del cuore 24 ore su 24.

Fatto questo, il TicWatch Pro 3 Ultra GPS inizierà a monitorare la salute cardiaca dell'utente battito per battito. Queste condizioni verranno poi visualizzate sullo smartwatch e sull'app Mobvoi. Oltre a questo, si può anche impostare un avviso FC a riposo ed un allarme FC durante gli esercizi. Ovviamente, ricordiamo che tale rilevamento va considerato solo come riferimento sanitario. Nel caso riceveste un avviso dal wearable, è consigliamo parlare con un medico specializzato.

