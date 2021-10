Teclast Brand Day su AliExpress: F15 Plus 2 tra i protagonisti nelle offerte

Su AliExpress è giunta l'ora dell'evento Teclast Brand Day, cioè una promozione lampo dove trovare i prodotti più interessanti del brand a prezzi imbattibili, come nel caso del nuovo Teclast F15 Plus 2 in offerta lampo. Il notebook infatti è tra i protagonisti delle offerte più golose del brand, scopriamone le modalità.

Teclast Brand Day AliExpress: tutti i dettagli per l'offerta di F15 Plus 2 e tanto altro

Prima di conoscere come ottenere Teclast F15 Plus 2 per il Brand Day di AliExpress, conosciamo meglio il prodotto. Si tratta di un notebook molto sottile con display Full HD da 15.6″, con cornici molto ridotte da 7 mm, ma anche con un chipset sotto scocca Intel Gemini Lake Refresh di 8a Generazione con consumi molto ridotti. Non mancano poi 8 GB RAM LPDDR4 e 256 GB SSD, oltre ad una serie di porte: una Type-C full featured, mini HDMI e due porte USB 3.0.

Trovate quindi il Teclast F15 Plus 2 in offerta lancio per il Brand Day AliExpress al prezzo di 310.94$, che però potrete ottenere nella giornata del 19 ottobre 2021. Il nostro consiglio è quindi di metterlo subito nel carrello e poi fare l'acquisto nella data indicata, anche perché questa super promo è limitata fino al 20 ottobre 2021.

Nel caso cercate altri prodotti Teclast, sono in offerta lampo anche il notebook F7 Plus 3, i tablet M40, P20HD, P80, P80X e l'M40 SE, sempre per un periodo molto limitato. Trovate il link all'evento qui sopra.

