TD Tech N8 Pro è la nuova proposta Huawei con 5G (ma senza nome)

Da qualche mese abbiamo notizia dell'arrivo di vari smartphone lanciati da vari colossi delle telecomunicazioni cinesi che hanno tanti elementi in comune con Huawei. Che sia software o hardware, lo zampino del gigante del Crisantemo è evidente, spesso anche troppo. Come nel caso del TD Tech N8 Pro, che in sé ha Huawei più di quanto si pensi, specie nella connettività 5G.

TD Tech N8 Pro 5G: il gemello di Nova 8 Pro dal l'azienda fondata da Huawei e Nokia

New TD Tech phone coming soon, but what is this company that uses HW phones under their own brand?



TD Tech Communication Technologies Ltd. was jointly founded by Nokia and Huawei in 2005. It has set up R&D centers in Beijing, Shanghai, and Chengdu with more than 1200 employees. pic.twitter.com/2IKAZhdAhN — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 3, 2021

Prima di capire che smartphone ci troviamo davanti, bisogna fare un passo indietro. Di almeno 16 anni. Nel 2005 infatti, nasce in Cina la TD Tech, società di base a Chengdu, nata come joint venture tra Huawei e Nokia. Quindi, leggendo di questo TD Tech N8 Pro sul TENAA, è ovvio che Huawei stia espandendo la sua strategia per gli smartphone 5G a tutti i partner, in modo da non presentarli con il suo nome. Ma anche per promuovere, almeno a livello locale, il proprio sistema operativo HarmonyOS, che a livello Global sarà presente sotto forma di EMUI.

Design e specifiche

Ma quello che ci toglie ogni dubbio è il design di questo smartphone, visto che è praticamente il gemello di Huawei Nova 8 Pro, sia davanti che dietro. Ed il cuore di questo smartphone è addirittura lo stesso Kirin 985, ovviamente 5G, presente nella precedente gamma Nova. A guardarlo, ha anche ottime specifiche tecniche, come il display curvo 2K, refresh rate a 120 Hz, ricarica a 66W, 4 fotocamere posteriori ed una doppia fotocamera frontale posta in una pillola punch-hole. E, ovviamente, HarmonyOS 2.0.

Secondo le informazioni, il prodotto di Huawei tramite TD Tech potrebbe essere dedicato agli enti governativi, ma è interessante vedere come il brand abbia trovato un escamotage importante per produrre smartphone 5G senza dover incorrere in problemi, continuando la sua opera di distribuzione. Ciò che ci fa pensare inoltre è: questa cosa succederà anche sul mercato Global? Huawei troverà acquirenti per poter vendere il suo 5G senza incorrere in problemi? Fateci sapere la vostra nei commenti!

