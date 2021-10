TCL 20Y amplia la gamma entry-level in Italia

TCL è ormai un brand tutto fare e oltre ai suoi ottimi smart TV, è un marchio che produce smartphone. L'ultimo arrivato è TCL 20Y, entry-level competitivo sia in specifiche tecniche che nel prezzo con cui arriva in Italia.

TCL 20Y: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il design del nuovo TCL 20Y riprende lo stile dei prodotti della stessa fascia di prezzo. Guardando però a cosa ci riservano le specifiche tecniche, si parte dal display da 6.52″ IPS HD+ con V-notch, ottimizzato con la tecnologia NXT Vision Enhancement. Per l'hardware interno, è presente il chipset Octa-Core MediaTek Helio P22, coadiuvato da 4 GB RAM e 64/128 GB di storage espandibile fino a 512 GB.

Non manca una buona batteria da 4.000 mAh, ma anche un modulo fotografico posteriore triplo da 48 + 2 + 2 MP con macro e sensore di profondità. La selfie camera è invece da 8 MP. Per il software abbiamo Android 11 customizzato con la ultima TCL UI.

Queste le parole in merito di Stefan Streit, CMO di TCL: “Il nostro ultimo prodotto, TCL 20Y, è pensato nell’ottica di continuare a perseguire l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla tecnologia. Questi dispositivi non solo sono essenziali, ma anche pensati per utenti un po’ più inesperti, che però cercano tecnologie avanzate e interconnesse a un ottimo rapporto qualità prezzo“.

Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo TCL 20Y è già disponibile in Italia nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Blue al prezzo di 149.9€ nella versione 4/64 GB e 179.9€ per la versione 4/128 GB.

