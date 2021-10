Soundcore Frames: Anker rende gli occhiali smart democratici

Dalla costola audiofila di Anker arrivano i nuovi Soundcore Frames, occhiali smart pensati per ascoltare musica. Questo però senza rinunciare allo stile, ma soprattutto al prezzo, visto che Soundcore li ha resi uno dei modelli più economici sul mercato.

Soundcore Frames: tutto sui nuovi occhiali smart Anker

Dalla struttura stilosa e soprattutto non ingombrante, con le aste in linea con il trend della moda attuale ma pensate per fare musica, grazie a tutta una serie di tecnologie dedicate. Come la tecnologia proprietaria OpenSurround, realizzata con doppi driver personalizzati, un DSP dedicato ed una porta di ascolto per un'esperienza più immersiva. Lo speaker principale è posto davanti all'orecchio dell'utente, con un altro posto dietro in modo da amplificare il suono stereo.

Chicca molto intelligente è il rilevamento dell'orecchio quando li si indossa e quando li si toglie. Sono poi perfetti per telefonate e videochiamate, grazie ai loro microfoni con riduzione del rumore e possono essere abbinati molto facilmente a smartphone, tablet e PC al fine di ovviare a queste operazioni. Inoltre, i Soundcore Frames possono attivare la modalità di ascolto privato così da non svelare l'audio della conversazione.

Non manca il supporto ai controlli touch e vocali, che possono essere personalizzati per mettere in pausa o far partire la musica, rispondere alle chiamate o regolare il volume. In più, si possono attivare gli assistenti vocali compatibili. La batteria infine garantisce un'autonomia fino a 5.5 ore consecutive di ascolto e con solo 10 minuti di ricarica avrete 1.5 ore di ascolto. Potete anche cambiare le aste in base al vostro stile, così da renderli unici.

Trovate i nuovi occhiali smart Soundcore Frames in vendita da novembre 2021 sullo store del partner di Anker, Amazon e altri rivenditori ad un ottimo prezzo di 179.99€, che li rende tra i potenziali best buy per rapporto qualità/prezzo. Le aste supplementari saranno poi disponibili in seguito ad un prezzo di 49.99€.

