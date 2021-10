Samsung: il Ray Tracing su smartphone coi prossimi Exynos

Il Ray Tracing, in chiave videoludica, è diventato recentemente un requisito molto apprezzato dagli appassionati. Infatti, le GPU Desktop più potenti permettono di usufruirne al massimo e senza patemi. Ma con lo svilupparsi del gaming mobile, è chiaro che ai giocatori non basta più solo al PC. A questo però pare ci stia pensando Samsung, che vuole portare il Ray Tracing su smartphone con i prossimi chipset Exynos.

Samsung Exynos: grazie ad AMD, Ray Tracing su smartphone con possibile

Ad annunciare questa possibilità è quindi proprio la diretta interessata Samsung, che spiega come le prossime GPU Exynos che porterà per smartphone saranno proprio dotate di una funzione tanto interessante e che cambierebbe sicuramente le prospettive del gaming mobile.

Il Ray Tracing nascerà grazie all'importante collaborazione tra Samsung e AMD proprio sul piano della GPU ma non solo, unendo le forze contro rivali come Qualcomm e MediaTek, sempre più potenti in fatto di prestazioni, specie in fatto di gaming mobile.

Il ragionamento che però va fatto su questa feature che ad oggi ha ancora del pazzesco è uno: come si gestiranno i consumi? Il Ray Tracing è sicuramente una tecnologia che consuma molto e quindi bisognerà trovare la giusta quadra per un dispositivo potente ma comunque circoscritto come uno smartphone.

Insomma, capiremo se Samsung porterà questa funzione già nei prossimi Galaxy S22 o se dovremo guardare più avanti, ma già l'idea stuzzica gli addetti ai lavori. E voi cosa ne pensate? Credete che l'RTX può essere una svolta grafica per il mobile o va già bene così? Fatecelo sapere nei commenti.

