Realme Watch T1 sarà uno smartwatch di alto livello: da un leak nuove specifiche

Dopo il lancio degli ultimi modelli della gamma Watch 2 (arrivati in Italia) si torna a parlare di indossabili del brand asiatico con Realme Watch T1: facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, caratteristiche, specifiche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 16/10: Realme Watch T1 continua a prender forma, con alcuni dettagli premium tra le specifiche. Trovate tutto in “Design e Caratteristiche” e anche alcune novità in “Prezzo e data di uscita”.

Realme Watch T1: tutto quello che sappiamo

Design e caratteristiche

Segnaliamo che al momento non vi sono ancora conferme da parte dell'azienda e che il dispositivo è stato mostrato da un leaker cinese. Realme Watch T1 dovrebbe arrivare con un design circolare in stile Watch S, ma le analogie si fermerebbero qui. Il nuovo arrivato avrà cornici per più ottimizzate, un display più ampio (la versione S adotta un pannello IPS da 1.3″) ed un look generale più sportivo e – al contempo – raffinato.

Da un nuovo leak inoltre, apprendiamo che sarebbe dotato di una cassa in acciaio inossidabile, segno che si voglia puntare a qualcosa di premium.

L'indossabile dovrebbe debuttare nelle colorazioni Black e Green ed avrà dalla sua un cinturino in silicone. Per ora non è dato di sapere se troveremo un pannello AMOLED oppure se la compagnia continuerà con soluzioni LCD, ma potremmo ritrovarci un alto refresh rate, cosa non ancora troppo comune in questo settore.







In base agli screen condivisi su Weibo, oltre alle solite funzioni legate al fitness e alla salute, Realme Watch T1 dovrebbe offrire anche il supporto alle chiamate. Quindi sarà dotato di microfono e speaker: tuttavia non è dato di sapere se si tratterà di un modello con connettività LTE oppure – più plausibile – se sarà solo possibile rispondere alle chiamate dall'orologio, sempre tramite smartphone. Ad avvalorare la seconda ipotesi è Digital Chat Station, che sostiene che le chiamate potranno essere effettuate solo tramite Bluetooth.

In compenso, pare che potrebbe esssere dotato di ben tre chipset, probabilmente per la gestione dei monitoraggi dei vari sensori e per rendere il sistema più ottimizzato.

Realme Watch T1 – Prezzo e uscita

Realme ha lanciato i suoi smartwatch in vari paesi, ma – paradossalmente – non ha ancora presentato una soluzione per la Cina. A tal proposito, stando alle indiscrezioni, Realme Watch T1 dovrebbe trovare spazio durante l'evento di lancio dello smartwatch GT Neo 2T previsto per il 19 ottobre. Ad alimentare questa ipotesi, ci pensa la nuova pagina dedicata proprio al segmento smartwatch su Weibo, che quindi anticipa sicuramente l'imminente lancio.

