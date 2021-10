Redmi TV X 2022: i nuovi smart TV pronti al lancio

Redmi, come dimostrato in questi anni, non è più solo una costola di Xiaomi. Redmi è ormai tante cose, anche produttore di soluzioni per la casa, come nel caso dei fortunati televisori intelligenti. E infatti, proprio una nuova serie di smart TV si sta affacciando sul mercato, la nuova Redmi TV X 2022.

Redmi TV X 2022: tutto ciò che sappiamo sui nuovi smart TV

Design e specifiche

Eredi naturali dei modelli X 2021, si dovrebbero distinguere per essere una gamma di smart TV accessibili e dalle ottime specifiche, con linee semplici nel design. Ci aspettiamo inoltre più tagli di diagonale, tutte di grandi dimensioni, probabilmente che partano dai 50″ fino ad arrivare ai 65″, come i precedenti.

Andando nel dettaglio delle specifiche, potrebbe esserci un miglioramento audio, con speaker più potenti, mentre il sistema operativo potrebbe essere potenziato con la MIUI for TV 3.0. Potrebbe essere presente anche un nuovo chipset e tutta la serie di supporti di codifica e decodifica audio e video.

Redmi TV X 2022: prezzo e data uscita

La nuova serie di smart TV Redmi TV X 2022 ha già una data di uscita ben precisa: come comunicato da Xiaomi, vedrà la luce il prossimo 20 ottobre 2021, quindi è veramente prossima alla presentazione.

Per il prezzo, essendo televisori destinati ad un pubblico più generalista, non dovrebbe costare più di 400€ al cambio, proprio come i modelli 2021.

