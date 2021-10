Redmi Note 9T si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Più passa il tempo, più la MIUI 12.5 Enhanced inizia a diffondersi anche sui modelli non top di gamma, come dimostra il roll-out per Redmi Note 9 5G aka Note 9T. Come ben sappiamo ormai, la serie Note ha subito varie rebrandizzazioni e quella fra Note 9 5G e Note 9T è soltanto una di una nutrita lista. Se il primo venne lanciato a novembre 2020, il secondo è arrivato ad inizio 2021 portando da noi il MediaTek Dimensity 800U 5G. Ma quello che conta è che lo smartphone si sta iniziando ad aggiornare, per la felicità dei rispettivi possessori.

L'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced inizia ad arrivare su Redmi Note 9T

Come potete vedere dal changelog sottostante, le novità sono tantissime e riguardano molteplici ottimizzazioni effettuate alla MIUI 12.5. La release per la quale è partito il roll-out è la V12.5.7.0.RJECNXM, pertanto parliamo della MIUI 12.5 China Enhanced dedicata a Redmi Note 9 5G. Ma non dovrebbe mancare molto prima che la stessa release sia trasposta in salsa europea per coloro che possiedono Redmi Note 9T.

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi Note 9 5G

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli. Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Centro di Controllo Ottimizzato per aumentare l'area di clic del pulsante di salto smart life Risolto il problema che l'interruttore della smart card viene visualizzato in modo errato quando il display senza barriere è impostato su grande Risolto il problema dello sfarfallio dell'icona quando fai clic sulla smart life card Risolto il problema dello schermo nero quando si preme a lungo la smart life card Schermata di blocco Aggiunta la funzione di applicazione delle impronte digitali all'interruttore della schermata di blocco Risolto il problema della memoria anomala quando viene visualizzata l'animazione di ricarica Risolto il problema della probabilità di crash quando si accede alla pagina di inserimento della password, il viso e l'impronta digitale vengono rilevati e sbloccati allo stesso tempo Backup Risolve il problema che la pagina di selezione del contenuto da ripristinare viene visualizzata vuota dopo il passaggio alla modalità scura Sicurezza Ottimizzato il problema che le informazioni sulla posizione sulla home page dell'allerta precoce dei terremoti non vengono aggiornate in tempo Ottimizzato il problema che il posizionamento dell'avviso di terremoto non può essere visualizzato quando si passa alla modalità scura Ottimizzato il problema dell'avvio lento a freddo dell'assistente del telefono cellulare Ottimizzato il problema che la pagina dei risultati della scansione antivirus non segue la mano quando scorre su e giù Ottimizzato la finestra pop-up di autorizzazione alla privacy per adattarla a caratteri grandi Risolto il problema che alcune funzioni della home page del gestore del telefono cellulare non hanno una trasmissione vocale senza barriere Risolto il problema che l'applicazione Dual App non si avvia su alcuni modelli Risolto il problema relativo all'anomalia che si verifica dopo che la funzione di rilevamento dell'anomalia disattiva la modalità aereo Risolto il problema del blocco dell'applicazione in modalità senza barriere Risolto il problema che la notifica del valore dell'avviso sul traffico delle carte primarie e secondarie è anormale quando si cambia la smart card doppia Risolto il problema che il contenuto non può essere visto chiaramente quando il blocco dell'app passa alla modalità scura Risolto il problema della visualizzazione del testo incompleta nella modalità di blocco dell'app con caratteri grandi Risolto il problema che le classifiche del consumo energetico di alcuni modelli non vengono visualizzate completamente in modalità caratteri grandi Risolto il problema per cui la frequenza di aggiornamento dello schermo non si ripristina automaticamente dopo l'uscita dalla modalità di risparmio energetico Risolto il problema che la pagina si bloccava dopo aver cercato la ricarica inversa wireless nella batteria in alcuni modelli dalle impostazioni Risolto il problema che alcuni pulsanti nella pagina delle impostazioni di ottimizzazione del risparmio energetico sono anormali nella trasmissione vocale senza barriere Risolto il problema che il risultato della scansione della scansione antivirus è anomalo Risolto il problema che una parte della finestra del prompt è bloccata quando si utilizza la scansione antivirus per la prima volta Risolto il problema dell'aggiunta ripetuta di applicazioni nella pagina di gestione del pagamento dell'applicazione della scansione antivirus Risolto il problema occasionale di mancata risposta dell'assistente del cellulare Risolto il problema che l'intercettazione delle molestie fallisce in alcuni scenari Risolto il problema per cui la frequenza di aggiornamento dello schermo non si ripristina automaticamente dopo l'uscita dalla modalità di risparmio energetico Risolto il problema che la barra di stato nella pagina dell'elenco dei video di High Energy Moment non scompare Risolto un problema per cui il miglioramento audio della casella degli strumenti video non aveva effetto nello stato dell'auricolare Risolto il problema che il valore FPS nella casella degli strumenti di gioco viene visualizzato in modo errato Risolto un problema per cui la casella degli strumenti video Dolby Atmos non aveva effetto durante la riproduzione di video locali Risolto il problema del clic insensibile nell'area dello schermo nell'angolo in alto a destra di Peace Elite Risolto il problema che la regolazione della marcia dell'impostazione avanzata dell'accelerazione del gioco non è valida Risolto il problema per cui il messaggio viene visualizzato di nuovo dopo che i suggerimenti di ottimizzazione 5G sono stati attivati Risolto il problema che la casella degli strumenti video occasionalmente si arresta in modo anomalo Risolto il problema che il telefono si riavvia nell'applicazione video e lo stato della modalità di protezione degli occhi è sbagliato



