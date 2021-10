Redmi Note 9T si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Più passa il tempo, più la MIUI 12.5 Enhanced inizia a diffondersi anche sui modelli non top di gamma, come dimostra il roll-out per Redmi Note 9T. Come ben sappiamo ormai, la serie Note ha subito varie rebrandizzazioni e quella fra Note 9 5G e Note 9T è soltanto una di una nutrita lista. Se il primo venne lanciato a novembre 2020, il secondo è arrivato ad inizio 2021 portando da noi il MediaTek Dimensity 800U 5G. Ma quello che conta è che lo smartphone si sta iniziando ad aggiornare, per la felicità dei rispettivi possessori.

Aggiornamento 19/10: è tempo di MIUI 12.5 Global Enhanced anche per Redmi Note 9T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

L'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced inizia ad arrivare su Redmi Note 9T

Come potete vedere dal changelog sottostante, le novità sono tantissime e riguardano molteplici ottimizzazioni effettuate alla MIUI 12.5. La release per la quale è partito il roll-out è la V12.5.7.0.RJECNXM, pertanto parliamo della MIUI 12.5 China Enhanced dedicata a Redmi Note 9 5G. Ma non dovrebbe mancare molto prima che la stessa release sia trasposta in salsa europea per coloro che possiedono Redmi Note 9T.

Dopo Redmi Note 9 5G, è arrivato il turno anche per il “nostrano” Redmi Note 9T di ricevere la MIUI 12.5 Global Enhanced con la build V12.5.5.0.RJEMIXM. Non dovrebbe trattarsi di una Stable Beta ma di una release pubblica per tutti. Se volete, potete scaricare ed installare manualmente la ROM Global (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi Note 9T

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

Sistema Ottimizzazione – Patch di sicurezza Android aggiornata a settembre 2021. Maggiore sicurezza del sistema.

Schermata di blocco Novità – Nuove opzioni per le impronte digitali Ottimizzazione – Utilizzo della memoria di App Vault quando il dispositivo è bloccato Correzione – Lo schermo lampeggiava dopo il blocco quando venivano utilizzati i Super Wallpaper Correzione – Gli sfondi lampeggiavano quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco delle impronte digitali Correzione – Si verificavano anomalie di visualizzazione quando si utilizzava lo sblocco dell'impronta digitale con i giochi Correzione – Problemi con l'animazione delle impronte digitali in diverse scene Correzione – Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale venivano disattivati ​​dopo l'installazione di una scheda SIM Correzione – In alcuni casi lo schermo lampeggiava quando si utilizzava lo sblocco tramite impronta digitale con i Super Wallpaper Correzione – “Alza per riattivare” si disattivava inaspettatamente in alcuni casi Correzione – Le notifiche della schermata di blocco non scomparivano in tempo quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco con l'impronta digitale o con il volto Correzione – Lo schermo lampeggiava quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Nessun elemento, tranne la barra di stato, veniva mostrato sullo schermo dopo aver utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Problemi con l'orologio della schermata di blocco quando venivano utilizzati temi di terze parti e Super Wallpaper Correzione – Problemi di utilizzo della memoria durante la visualizzazione dell'animazione di ricarica Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali



