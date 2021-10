Redmi 9T riceve MIUI 12.5 Global Enhanced e Android 11 | Download

Dopo quello ad Android 11, sta arrivando il nuovo major update alla MIUI 12.5 Enhanced anche su Redmi 9T. Lanciato ad inizio 2021, parliamo di uno smartphone low-cost che si basa sullo Snapdragon 662, al debutto con MIUI 12 ed Android 10. A dire il vero, lo smartphone era già stato lanciato a fine 2020 in Cina sotto forma di Redmi Note 9 4G, dal quale ha ereditato tutto, fra estetica e scheda tecnica.

Aggiornamento 17/10: parte l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced anche per Redmi 9T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Redmi 9T inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced

Ed infatti la release che sta venendo distribuita è la V12.5.1.0.RJQCNXM, cioè la MIUI 12.5 China indirizzata ai possessori di Redmi Note 9 4G. Come spesso accade, Xiaomi è solita rilasciare gli aggiornamenti prima sui modelli cinesi per poi portarlo anche sulle relative versioni occidentali. In alternativa, vi consigliamo di fare affidamento alla Xiaomi.eu, custom ROM che si pone come porting europeo della ROM ufficiale cinese. Questo significa inserimento della lingua italiana, servizi Google e rimozione di servizi e app inutili qua da noi. Ma essendo una custom ROM, per installarla dovrete aver effettuato lo sblocco del bootloader e il flash tramite custom recovery TWRP.

Scarica Xiaomi.eu MIUI 12.5 per Redmi 9T

Parte l'aggiornamento Enhanced | Aggiornamento 17/10

A pochi giorni di distanza dell'aggiornamento generale alla MIUI 12.5, per il modello occidentale Redmi 9T è partito il rilascio della successiva MIUI 12.5 Enhanced. La build è la V12.5.2.0.RJQMIXM, quindi la MIUI 12.5 Global Enhanced ed è basata sul più recente Android 11, ma ci teniamo a far presente che è un aggiornamento ancora in fase Stable Beta. L'update OTA è disponibile unicamente per i Mi Pilot, cioè i Beta Tester che controlleranno l'eventuale presenza di bug. Potete comunque installarlo manualmente, ma a vostro rischio e pericolo.

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi 9T

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Sistema Aggiornamento stabile ad Android 11 Temi Fix – I pulsanti di navigazione non venivano visualizzati correttamente nelle impostazioni dei Super Wallpaper Fix – Gli sfondi del primo spazio venivano applicati anche nel Second Space quando era attivo il risparmio energetico Fix – Gli sfondi non venivano visualizzati correttamente nel Second Space Fix – In alcuni casi gli sfondi lampeggiavano mentre il dispositivo veniva sbloccato Fix – I servizi di sfondo si bloccavano correttamente in alcuni casi Fix – Lo schermo lampeggiava durante l'utilizzo dello sblocco tramite impronta digitale Fix – In alcuni casi gli sfondi rimanevano scuri dopo la disattivazione della modalità scura Fix – Alcune anteprime degli sfondi non venivano visualizzate Fix – Lo sfondo della schermata Home diventava nero Fix – Gli elementi della UI si sovrapponevano nelle descrizioni dei Super Wallpaper si sovrapponevano durante il processo di installazione Il risparmio energetico ultra era disattivato Fix – Istruzioni vocali errate per il download di Super Wallpaper in modalità Accessibilità Fix – Problemi di troncamento del testo nelle impostazioni dei Super Wallpaper Fix – Quando la dimensione del carattere di sistema era impostata su grande, le descrizioni dei Super Wallpaper si sovrapponevano durante il processo di installazione



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu