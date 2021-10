Redmi Note 9 4G (Redmi 9T) si aggiorna alla MIUI 12.5 | Download

Dopo quello ad Android 11, sta arrivando il nuovo major update alla MIUI 12.5 anche su Redmi 9T. Lanciato ad inizio 2021, parliamo di uno smartphone low-cost che si basa sullo Snapdragon 662, al debutto con MIUI 12 ed Android 10. A dire il vero, lo smartphone era già stato lanciato a fine 2020 in Cina sotto forma di Redmi Note 9 4G, dal quale ha ereditato tutto, fra estetica e scheda tecnica.

Redmi 9T inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5

Ed infatti la release che sta venendo distribuita è la V12.5.1.0.RJQCNXM, cioè la MIUI 12.5 China indirizzata ai possessori di Redmi Note 9 4G. Come spesso accade, Xiaomi è solita rilasciare gli aggiornamenti prima sui modelli cinesi per poi portarlo anche sulle relative versioni occidentali. Ma se proprio non voleste attendere, potete fare comunque l'installazione manuale, ma a vostro rischio e pericolo.

Scarica MIUI 12.5 per Redmi Note 9 4G

In alternativa, vi consigliamo di fare affidamento alla Xiaomi.eu, custom ROM che si pone come porting europeo della ROM ufficiale cinese. Questo significa inserimento della lingua italiana, servizi Google e rimozione di servizi e app inutili qua da noi. Ma essendo una custom ROM, per installarla dovrete aver effettuato lo sblocco del bootloader e il flash tramite custom recovery TWRP.

Scarica Xiaomi.eu MIUI 12.5 per Redmi 9T

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu