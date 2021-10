Recensione OnePlus Buds Pro: la sfida dell’audio ha dei nuovi protagonisti

OnePlus è quel brand che si porta dietro, fin dalla creazione, il fascino del prodotto esclusivo ma pensato per tutti. Che sia negli smartphone o negli accessori, i prodotti non lasciano quasi mai l'amaro in bocca. A volte però, il brand è anche in grado di migliorare la propria situazione, portando dispositivi di grande spessore sul mercato. Come nel caso dei OnePlus Buds Pro, auricolari TWS ANC che abbiamo avuto in recensione e che vi spieghiamo perché sono un'alternativa molto competitiva ai rivali di Xiaomi, OPPO e Huawei.

Recensione OnePlus Buds Pro

Contenuto della confezione

La confezione di ogni cosa sia OnePlus, lo sapete, è sempre ben fatta e con quella sensazione premium, che sia un prodotto base o un top gamma. E per gli auricolari flagship del brand, non poteva essere da meno. Minimale, bella da vedere e quella sensazione rigida che ne innalza il valore. Al suo interno c'è l'essenziale, che si traduce negli auricolari, il case, i gommini, la manualistica ed il cavo Type-C per ricaricarle. Il tutto però in stile OnePlus, quindi tutto in rosso (compreso il cavo).

Design e materiali

Se vi state chiedendo se siano dei bei auricolari, ve lo diciamo subito: sì, davvero molto belli. Per quanto possa essere un giudizio abbastanza soggettivo, i OnePlus Buds Pro in recensione sono esteticamente molto ricercati, con le loro trame opache, quell'alternanza nero e argento degli steli touch che sono sì lucidi, ma non trattengono le ditate. I gommini sono comodi e stanno benissimo all'orecchio, anche durante la corsa se ci fate sport. Un prodotto sinceramente di qualità. Ci è piaciuto molto anche il case, davvero elegante.

Funzioni smart

I controlli touch di questi OnePlus Buds Pro sono sicuramente un punto a favore. Non tanto per ciò che fanno ma per il modo in cui lo si fa: infatti, così come i diretti rivali Xiaomi FlipBuds Pro, sono dotati di un feedback aptico, cioè è come se steste cliccando sulla cuffia per azionare le varie feature. In ogni caso, i controlli sono davvero precisi.

Passando all'ANC, siamo rimasti sinceramente soddisfatti. Ci isolano davvero bene (abbiamo provato questa feature in una sala d'attesa di un ospedale e in palestra, quindi un bel banco di prova). Inoltre, la cancellazione del rumore può essere gestita in maniera intelligente sia dall'applicazione HeyMelody (per iOS e dispositivi non OnePlus/OPPO), sia dalle Impostazioni Bluetooth dello smartphone di marca OnePlus o OPPO (li abbiamo provati principalmente su un Find X2 Pro). E proprio questa doppia possibilità ci ha lasciati piacevolmente sorpresi: anche con un dispositivo OPPO, è azionabile il Pop-Up. Fantastico.

Ma se volete un'esperienza diversa, quella che forse può darvi solo un prodotto Bose, è la modalità Zen Mode Air. In pratica, è possibile avere una sessione di Rumori Bianchi che vi portano a rilassarvi e credeteci, funziona davvero!

Unica, ma minima pecca, la connessione tra un dispositivo e l'altro non è propriamente seamless (senza soluzione di continuità) e quindi dovrete cliccare sempre sul tasto di pairing della custodia. Inezie, ma le altre lo fanno automaticamente.

Qualità audio – OnePlus Buds Pro

La Core feature di questi auricolari OnePlus. Grazie al codec LHDC (per dispositivi compatibili, altrimenti abbiamo l'AAC), possiamo avere un'importante esperienza Dolby Atmos e l'audio ringrazia sinceramente. Un suono ricco di dettagli ma molto pulito, che ci permette di ascoltare brani Lossless con tanta qualità (specie su Apple Music, pur non essendo cablati).

Inoltre, anche in chiamata ci sentono davvero bene e con l'ANC attivo non ne risente minimamente e fa molto bene in ogni caso. L'audio è sicuramente la grande forza di questi auricolari. Può sembrare un'ovvietà, ma non è mai scontato, specie quando la recensione ruota intorno a prodotti considerati top gamma.

Autonomia

L'autonomia di questi auricolari rispetta sicuramente ciò che dichiara il brand. Le 7 ore consecutive di ascolto sono quasi effettive ed il contesto totale di autonomia che dà la batteria della custodia di ricarica arriva davvero fino alle 28 ore promesse e 38 senza ANC (il modulo è da 520 mAh).

Insomma, non dovrete mai tenere di rimanere senza auricolari e soprattutto, la ricarica è molto veloce, oltre che wireless grazie alla certificazione Qi.

Recensione OnePlus Buds Pro – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi, in soldoni, di questi OnePlus Buds Pro in recensione? Si potrebbe dire che rispettano il loro status di prodotto top gamma, ma sarebbe banale, considerando il prezzo. A listino siamo sui 149€, che sono un costo congruo per come sono pensate, ma se le acquistate su AliExpress, potete trovarle addirittura intorno ai 100€ e lì il gioco cambia.

Infatti, a quel prezzo diventano veramente dei best buy, perché competono e forse possono anche superare, sotto alcuni aspetti, i rivali Xiaomi e i cugini OPPO.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu