Recensione Kit videosorveglianza Annke: la sicurezza a PORTATA di TUTTI!

Nella mia recensione della ANNKE NC400 vi ho dato un accenno ed un'infarinatura di come funzionasse nello specifico un sistema di videosorveglianza più articolato rispetto alle solite IP Camera smart da 50 euro presenti su Amazon; come già premesso, chi si affida ad una soluzione come questa è consapevole che la spesa sarà più alta, ma è vero altrettanto che la resa è totalmente differente.

Annke ci ha mandato in prova il suo DVR digitale a 8 canali con risoluzione 4K oltre che un modello economico compatibile con una soluzione come questa. Ve li racconto nel dettaglio.

Recensione Kit videosorveglianza Annke

Contenuto della Confezione

La confezione del DVR di Annke è ben fornita, e contiene tutto il necessario per poter mettere in funzione da subito il registratore, nello specifico:

DVR

Alimentatore 12V

Cavo di rete Ethernet

Cavo HDMI

Mouse

Telecomando

Nella confezione della telecamera, invece, non c'è niente oltre i soliti tasselli e viti per il fissaggio al muro. Servirebbe qualcosa in più, ma ve lo spiego più avanti.

Design e materiali: la telecamera

La telecamera di Annke che vi arriva in questo Kit è una FC800, un modello che probabilmente non sarà mai acquistabile singolarmente ma solo in bundle con il DVR, che è una cosa che, a prescindere dal brand che acquistate, vi consiglio di fare sempre per sfruttare tutto nel minimo dettaglio.

Detto ciò, la FC800 è una telecamera economica, e lo si sente appena la prendete in mano: è realizzata interamente in plastica, è molto leggera e si installa facilmente a muro tramite l'apposito supporto e tre viti (che troverete in confezione).

Sulla parte superiore è presenta la classica cupoletta a protezione della lente, seppur la FC800 sia certificata IP67 e resistente alle intemperie. Sulla parte inferiore, invece, è presente un Flash LED che si attiva al rilevamento del movimento oppure quando le condizioni di luce sono estremamente scarse e lo richiedono.

Piccola nota dolente su questo Flash è la scarsa reattività, sia ad accendersi che a spegnersi quando non è più necessario.

Un aspetto costruttivo che non mi è piaciuto è la regolazione dell'orientamento della telecamera: siamo abituati a trovarci di fronte a piccoli pomelli o piccole ghiere manuali per regolare, in modo facile, veloce ma soprattutto senza accessori, la visuale della telecamera. Qui la storia è diversa, perchè Annke FC800 richiede un cacciavite per poter effettuare la regolazione: nulla di complesso, ma l'ho trovato macchinoso.

La FC800 di Annke, come anticipato, è una telecamera analogica: a differenza delle telecamere PoE che si collegano all'NVR con un solo connettore RJ45 in grado di fornire l'alimentazione, le telecamere analogiche necessitano di un connettore BNC oltre che di un alimentatore da 12V.

Questi cavi NON sono forniti in confezione, ma sono tutti accessori acquistabili separatamente: non è un problema questo, a dirla tutta, perchè sarebbe impossibile realizzare dei formati standard per questi cavi dal momento che ogni situazione di montaggio è diversa e possono essere necessari centinaia e centinaia di metri di cavo.

Il DVR: cos'è e quando utilizzarlo

Partiamo dal significato di DVR, ossia Digital Video Recorder, ovvero un dispositivo in grado di registrare video; una sorte di videoregistratore, insomma, non nel modo in cui lo conosciamo, però, ma in grado di registrare ciò che le telecamere di videosorveglianza riprendono.

Ce ne sono di diversi tipi e modelli, ma soprattutto con tecnologie diverse; il DVR, forse, adesso è stato superato dagli NVR (che supportano trasmissioni interamente digitali, mentre il DVR è si digitale, ma le telecamere sono di tipo analogico), ma in ogni caso resta la soluzione più diffusa e gettonata anche per via del prezzo decisamente più contenuto rispetto all'NVR (e tutto ciò che comporta).

Il segnale video arriva al DVR tramite dei cavi coassiali e si possono collegare un numero predefinito di telecamere, da un minimo di 4 fino a 64 nelle soluzioni più professionali (questo di Annke in prova supporta fino a 8 videocamere, ma sul sito sono disponibili DVR dotati anche di 32 ingressi video).

Dopo di che il segnale viene trasformato all'interno di questo DVR, e tutte le registrazioni vengono salvate su un HDD fisico di tipo SATA installato all'interno; la registrazione al contrario di tante telecamere IP Smart è di tipo continuo e non solo al rilevamento, il che può tornare utile in caso vogliate monitorare H24 qualche zona.

Perchè preferire un DVR ad un NVR e viceversa? Ok, domanda sensata. Le soluzioni composte da DVR e telecamere analogiche hanno rappresentato per anni l'unica strada percorribile in ambito videosorveglianza, ma ad oggi sono state superate dagli NVR e dalle telecamere IP (digitali) per ovvi motivi.

I PRO di una soluzione analogica, con DVR, sono senza dubbio i costi più contenuti e l'altissima possibilità di scelta nell'hardware da acquistare. Con gli NVR, invece, i Pro sono molti di più a partire dalla scalabilità del sistema molto immediata, fino ad arrivare alla qualità video che può essere molto più alta e fornire immagini con risoluzione pari anche a più del doppio di un sistema analogico.

In soldoni in un ambiente domestico senza pretese, una soluzione con il DVR (come questa di cui vi parlo) è estremamente più che sufficiente.

Funzionalità del DVR

Il DVR che Annke offre in questo Kit è piuttosto moderno ed all'avanguardia, nonostante il prezzo sia inferiore ai 100 euro (se acquistato singolarmente); è dotato di 8 canali video, una porta USB 3.0 per il salvataggio più veloce dei file su dispositivi esterni, una porta HDMI ed una VGA, un ingresso e un'uscita audio, ed una porta RJ45 per il collegamento del DVR alla rete internet.

Il processo di configurazione è davvero semplicissimo, anche per chi non ne ha mai configurato uno: dopo averlo alimentato, collegato la sorgente video, la rete internet e tutte le telecamere di cui disponiamo, è sufficiente accenderlo tramite il selettore apposito sul retro.

La configurazione è interamente guidata: ci verrà chiesto di creare un'utenza amministratore per tutte le procedure, dopo di che le telecamere saranno tutte pronte all'uso senza nessuna configurazione aggiuntiva, e ciò è possibile grazie al fatto che entrambi i prodotti sono di casa Annke. Diversamente sarebbe stata necessaria un po' di esperienza in più: tra protocolli, risoluzioni e velocità di trasmissione delle immagini è facile incastrarsi in un labirinto da cui è difficile uscirne.

Una volta configurato, vi perderete tra le decine e decine di funzionalità che il DVR di Annke vi mette a disposizione; tecnicamente vi è sufficiente sapere che supporta immagini fino al 4K e comprime video con il codec H.265+, che significa file più leggeri con una qualità e velocità di registrazione pari a circa 5 volte in più lo standard H.264.

Supporta il collegamento ai sistemi di allarme tramite l'uscita audio; tali allarmi possono essere attivati grazie al sistema di rilevamento del movimento che funziona piuttosto bene anche in condizioni di luce critiche e, in più, potrete configurare singolarmente per ogni telecamere eventuali zone da escludere.

Si possono inoltre programmare le registrazioni giorno per giorno, settimana per settimana, telecamera per telecamera: insomma, tutto ciò che può tornare utile, nel software di questo DVR di Annke c'è, al pari dei modelli più costosi. Le registrazioni, poi, sono effettuate sull'HDD Sata 3.5″ da 1TB che è incluso nel Bundle (ma potete anche scegliere modelli più grandi, a seconda di quante telecamere intendete installare e per quanto tempo volete conservare le registrazioni) ed è possibile, all'occorrenza, esportarle su chiavetta USB direttamente in formato MP4 o compressi in ZIP qualora dovessero essere numerose.

Qualità video

La qualità video della FC800 è mediocre, non è molto definita ma comunque più che buona per un uso domestico/casalingo. Il sensore da 5MP possiede un'apertura focale pari a F/1.0 che, in accoppiata al flash led, riesce a garantire una buona qualità anche in caso di assenza totale di luce.

Il flash, da scheda tecnica, riesce a coprire una zona ampia fino a 30 metri, ma nel concreto 15 metri è un valore più concreto. Una caratteristica da non sottovalutare, inoltre, è la capacità di riprendere a colori sia di giorno che di notte: non mi ha esaltato tantissimo questo aspetto, soprattutto dopo aver provato la Annke NC400 che, al contrario, mi ha stupito a pieno.

Composizione del Kit di Videosorveglianza e considerazioni

Il kit di videosorveglianza che ho provato Annke lo propone sul sito ufficiale in due configurazioni rispettivamente da 4 e 8 telecamere, sempre con lo stesso DVR ma con HDD diverso, da 1 o 2TB. I prezzi per le due configurazioni sono rispettivamente di 295,99€ e 437,99€ che, se togliamo il solo costo del DVR e dell'HDD ci danno un costo unitario inferiore ai 50€ per singola telecamera, che è un prezzo eccezionale.

Kit FC800: DVR 8 Canali, HDD 2TB, 4 telecamere

Il rapporto qualità-prezzo è, logicamente, eccezionale e non raggiungibile da altri prodotti di qualità simile; il target è senz'altro quello domestico non professionale, al quale consiglierei invece una soluzione completamente digitale con camere PoE.

Kit Videosorveglianza Annke FC800 4K Acquista il Kit di videosorveglianza di Annke in versione 4K con 4 o 8 telecamere, 1 DVR e 1HDD da 1 o 2TB. Con il Coupon di Gizchina puoi avere uno sconto del 20% More Less A partire da € 236,00

