Realme annuncia una nuova serie per la famiglia GT

Nel corso dell'ultimo evento dell'azienda, Realme ha annunciato novità per la famiglia GT: è in arrivo una serie nuova di zecca che andrà ad arricchire l'offerta internazionale. Andiamo a scoprire i primi dettagli di questa nuova gamma (anche se per ora l'azienda asiatica ha pensato bene di non sbilanciarsi).

Realme GT: quali sono i piani per la gamma top?

La famiglia GT rappresenta la gamma top di Realme ed è a sua volta composta da vari sottogruppi. Abbiamo la gamma Number – ossia quella numerata – di cui fa parte il primo capitolo, a cui seguirà il futuro GT 2: si tratta dei veri e propri flagship, mossi dagli Snapdragon high-end (come l'888 per il primo GT). Si passa poi alla gamma GT Master, con un occhio di riguardo allo stile e con chipset di fascia medio-alta (Snapdragon 778G e 870 per i modelli lanciati di recente). Per quanto riguarda la gamma GT Neo, qui troviamo un equilibrio tra prestazioni e prezzo con soluzioni mosse dallo Snapdragon 870 o da chipset Dimensity (come GT Neo 2 e Neo 2T).

Durante l'evento di lancio del modello Neo 2 Global (in India) la compagnia asiatica ha svelato novità in arrivo per la gamma di smartphone: ci sarà una nuova serie GT ma per il momento si brancola nel buio. Purtroppo l'azienda non ha svelato né il nome né la fascia di prezzo, anche se forse è possibile fare dei pronostici.

Fino ad ora l'intera famiglia GT ha occupato la fascia medio-alta e quella top; di conseguenza è lecito ipotizzare che la prossima serie possa puntare “in basso”, magari sempre offrendo un certo equilibrio tra stile, performance e prezzo. Ovviamente questa è solo un'ipotesi e l'ultima parola spetta a Realme: restiamo in attesa di novità ma è probabile che il debutto dei nuovi GT sia fissato entro fine anno (magari già nel mese di novembre).

