Realme GT 2 Pro certificato in Europa: un nuovo flagship per il nostro mercato?

Il 2021 di Realme è stato costellato da ben 7 modelli di quella che è la gamma top del brand, cioè la serie GT. Dopo il primo Realme GT, GT Neo, Neo Flash, GT Master, Master Explorer, GT Neo 2 e Neo 2T, potrebbe arrivare sul mercato un modello ancora più potente nelle specifiche tecniche, cioè il presunto GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro: tutto ciò che sappiamo

Come nasce l'indiscrezione per questo nuovo modello della serie GT? Tutto parte da una certificazione riportata dall'insider Mukul Sharma, che ci fa capire come il modello RMX3301 listato dall'ente EEC (cioè la Comunità Europea) sia proprio quello che lui chiama GT 2 Pro.

A dirla tutta però, il fatto che potesse arrivare un flagship diverso dagli altri presentati finora da Realme era già nell'aria. Oltre a questa certificazione infatti, nei mesi scorsi si era già parlato di un modello Pro, sia tramite leak e sia tramite piccole voci ufficiali dai dirigenti del brand. Ma in cosa consisterebbe la dicitura “Pro”?

Aldilà del chipset in sé, che dovrebbe essere uno tra lo Snapdragon 888+ e l'898, tutto dipende dal periodo di uscita, si parla di uno smartphone con specifiche e materiali pregiati. Infatti, si vocifera che possa integrare non solo un display 2K+, possibilmente curvo, ma anche un teleobiettivo (sarebbe un debutto assoluto), una super ricarica da 125W ed un design che segna tangibilmente il passaggio alla fascia premium.

Chiaramente, una certificazione può dire tutto e può dire niente, ma il fatto che arrivi dall'Europa fa ben sperare che un modello tanto potente possa arrivare da noi, che comunque non manchiamo di modelli della serie GT che tanto bene sta facendo al brand.

