Realme 9 Pro+: trapela il rivale di Redmi Note 7 Pro+

La presentazione di Realme 9 e 9 Pro non potrà che portare avanti l'ottimo lavoro che il produttore sta facendo sul mercato. Non è un caso che, in soli 3 anni, il sub-brand OPPO sia riuscito a conquistare il traguardo dei 100 milioni di smartphone venduti. Un traguardo già infranto da altre compagnie del settore, ma Realme può fregiarsi di essere stata l'azienda più giovane a farlo. Perdipiù nel minor tempo possibile, battendo persino Xiaomi ed Apple nonché la stessa “mamma” OPPO. Sulla serie 8 Realme ha investito tanto e quindi ci aspettiamo che faccia lo stesso anche con i suoi successori.

Aggiornamento 24/10: un nuovo leak ci svela l'esistenza del presunto Realme 9 Pro+. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme 9 Pro: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Realme 8 5G

Certificato in India, Realme 9 Pro (e immaginiamo anche il modello standard) sarebbe così pronto a debuttare sugli scaffali. Non ci è ancora dato sapere come saranno fatti i nuovi smartphone, pertanto attendiamo qualche immagine prima di avanzare delle ipotesi. Ma è praticamente certo che ritroveremo uno schermo punch-hole con tecnologia Super AMOLED. Immaginiamo che potrebbe avere una diagonale da circa 6,4″ Full HD+, ma che soprattutto verrà abbandonati i 60 Hz in favore di uno schermo più evoluto. Forse a 90 Hz, se non addirittura a 120 Hz, anche per contrastare quanto fatto da Xiaomi con la serie Redmi Note 10.

A proposito di rivalità, così come è previsto l'arrivo di Redmi Note 11 Pro+, un leak ci rivela l'esistenza di Realme 9 Pro+.

Hardware e fotocamera

La questione hardware è complessa, perché Realme 9 e 9 Pro potrebbero adottare sia soluzioni Qualcomm che MediaTek. Entrambi offrono soluzioni di rilievo, anche se l'impressione è che i produttori cinesi potrebbero preferire MediaTek per avere SoC 5G a costo minore. Realme 8 e 8 Pro hanno utilizzato lo Snapdragon 720G in 4G, mentre Realme 8 5G il Dimensity 700. Un'ipotesi è che Realme 9 potrebbe far parte dei prossimi smartphone ad essere mossi dal Dimensity 810, chipset a 6 nm con CPU octa-core Cortex-A76/A55 a 2,4 GHz. Si ipotizza che il modello Pro possa utilizzare il più performante Dimensity 1200-AI, mentre quello Pro+ addirittura lo Snapdragon 870.

Dal tweet ufficiale del CMO India e Europa di Realme, apprendiamo che dovrebbero esser dotati anche loro dell'ormai onnipresente Dynamic RAM Expansion.

Sulla batteria non ci aspettiamo grandi sorprese, con una 4.500 mAh che immaginiamo sarà nuovamente supportata dalla ricarica rapida a 50W, se non addirittura a 65W. Ancora nessuna notizia sulla fotocamera, ma potrebbe essere riutilizzato il 108 MP visto su Realme 8 Pro, in accoppiata a grandangolare e i soli sensori macro e di profondità.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data di presentazione ufficiale, ma il debutto di Realme 9 e 9 Pro – purtroppo – è ancora lontano. Le varie indiscrezioni erano propense a vedere il lancio della gamma già nel 2021, ma durante l'evento dedicato ai modelli 8s, 8i e al primo tablet del brand, la compagnia ha confermato ufficialmente che il debutto della serie 9 è fissato per il 2022. A questo punto è lecito ipotizzare che sarà seguita la timeline dell'attuale generazione e che il lancio avverrà nel corso del mese di marzo 2022. Non sappiamo ancora i prezzi, ma immaginiamo che oscilleranno nella fascia dei 200/250€.

