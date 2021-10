Proiettori smart a prezzi invitanti con l’offerta Wiibuying

I proiettori, specie di ultima generazione, sono sempre più costosi, ma grazie a store come Wiibuying e le sue offerte, questa situazione può cambiare. Infatti, i modelli di proiettore smart V6 Pro e V3 Pro (con Android), sono ora in offerta con codice sconto dedicato ad un prezzo davvero invitante.

V6 Pro e V3 Pro: ecco come ottenere i proiettori in sconto con l'offerta Wiibuying

V3 Pro

Prima di conoscere e come applicare il codice sconto per questi prodotti, ne illustriamo prima le caratteristiche peculiari. Partendo dal modello V6 Pro, parliamo di un proiettore più standard, ma dotato di caratteristiche da top gamma. Infatti, abbiamo un chipset RK3326 che permette prestazioni fluide, ma anche una fonte di luce LED, la correzione dell'inquadratura, un auto focus senza necessità di sensore, una funzione da speaker Bluetooth ed una risoluzione 1080p con HDR fino a 120″ in 1.19:1. Non manca infine la connessione Wi-Fi.

Se vogliamo qualcosa di più intelligente (ma solo per alcune funzioni aggiuntive) invece, Wiibuying propone in offerta il proiettore V3 Pro, dotato di un sistema Android 9.0. Cosa vuol dire questo? Che si potranno scaricare le applicazioni desiderate, specie quelle dedicate ai servizi streaming. Oltre a ciò abbiamo controlli touch nella parte superiore, non manca poi la possibilità di avere un audio Bluetooth o Wi-Fi. La diagonale massima è fino a 150″ con risoluzione 1080p e auto focus.

Trovate quindi i proiettori V6 Pro e V3 Pro ora in super offerta sullo store di Wiibuying, questo grazie al codice sconto dedicato e soprattutto con la comodità della spedizione da magazzini in Europa.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

