POCO X3 GT si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Fra i vari modelli Xiaomi che stanno ricevendo la MIUI 12.5 Enhanced, un altro a marchio POCO si sta aggiornando: dopo POCO F3, oggi tocca a POCO X3 GT. E come buona parte dei dispositivi prodotti da POCO, anche in questo caso parliamo di un rebrand a tutti gli effetti. È la nostra edizione occidentale del precedentemente esistente Redmi Note 10 Pro 5G, dal quale eredita tutte le specifiche tecniche, come il MediaTek Dimensity 1100 5G e la tripla fotocamera da 64+8+2 MP.

POCO X3 GT inizia a ricevere l'ultimo aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced

Ho citato non a caso Redmi Note 10 Pro 5G, perché per il momento l'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced è la build V12.5.9.0.RKPCNXM, cioè la ROM China e non per POCO X3 GT. Per quest'ultimo bisognerà attendere la controparte occidentale sotto forma di ROM Global ed EEA per l'Europa. Nell'attesa che arrivi, potete comunque scaricare ed installare l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per POCO X3 GT

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Schermata di blocco Risolto il problema occasionale che il contenuto della pagina della schermata di blocco non viene visualizzato quando viene attivato il Super Wallpaper dopo aver utilizzato il tema Risolto il problema delle barre nere lampeggianti occasionalmente quando si sblocca l'impronta digitale Barra di stato, barra di notifica Ottimizzato l'adattamento dei messaggi di notifica e della modalità scura Risolto il problema per cui la barra di notifica non può essere abbassata quando lo schermo è bloccato Risolto il problema dello sfarfallio anomalo delle notifiche mobili causato dallo spazio avatar Risolta l'anomalia che il pannello di controllo multimediale non appare occasionalmente nella barra di notifica durante la riproduzione di musica Risolta l'anomalia che manca agli angoli arrotondati della notifica mobile Risolto il problema dell'anomalia occasionale dello sfondo durante la ricezione di notifiche mobili sotto il tema tripartito Risolto il problema che occasionalmente il pulsante di notifica viene visualizzato in modo anomalo in modalità scura Risolto un problema per cui la barra di notifica non poteva essere abbassata a schermo intero quando si utilizzava il tema a tre parti



