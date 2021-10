POCO M4 Pro in arrivo: ecco cosa sappiamo

Non sono passati troppi mesi dalla presentazione di POCO M3 Pro, ma a quanto pare l'esordio del nuovo POCO M4 Pro è dietro l'angolo. Dopo essersi concentrata sulla fascia low-cost con il lancio di POCO C31, il sub-brand partorito da Xiaomi si appresta a rinnovare anche la sezione mid-range. Vediamo quali dovrebbero essere le sue novità, fra caratteristiche e prezzo di vendita.

POCO M4 Pro prepara il suo debutto: tutte le novità previste

Design e display

Nonostante POCO M3 Pro sia uno smartphone medio di gamma, ha introdotto una linea estetica inedita ed è possibile che valga lo stesso per POCO M4 Pro. Per il momento, però, non abbiamo immagini che ce lo rivelino. Lo schermo non dovrebbe cambiare molto rispetto al suo predecessore, perciò ipotizziamo un pannello IPS LCD da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz.

Hardware fotocamera

Come prevedibile, POCO M4 Pro (21091116AG) porta avanti l'utilizzo di chipset MediaTek, anche se non sappiamo ancora quale sarà il modello esatto. Se su M3 Pro è stato montato il Dimensity 700 5G, potrebbe trattarsi del Dimensity 720 o direttamente della serie 800 o 900. Quello che pare essere certo è che verrà mantenuta la connettività 5G.

Prezzo e data d'uscita

Mancano ancora informazioni ufficiali sul periodo di presentazione di POCO M4 Pro, anche perché M2 Pro arrivò a luglio ed M3 a maggio. Possibile che Xiaomi voglia anticipare i tempi e presentarlo prima della fine del 2021, anche se non è ancora certo. Così come non è certo nemmeno il prezzo, anche se è plausibile che il costo non si discosterà molto dai 199,90€ di listino per M3 Pro in Italia.

