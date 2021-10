Gli scooter Ninebot ora si accendono da OPPO Watch

La connessione tra l'elettronica di consumo e i veicoli elettrici è sempre più completa e avvicina anche più brand insieme. Un esempio è la partnership stretta da Ninebot, di solito collegata a Xiaomi, con OPPO al fine di gestire e monitorare i propri scooter elettrici tramite gli indossabili della serie Watch.

OPPO Watch: ecco come avviene la gestione ed il monitoraggio degli scooter elettrici Ninebot

Credit: Ninebot

Durante l'OPPO Developer Conference 2021, dove il colosso in verde ha mostrato tante innovazioni in merito proprio ai veicoli e altre tecnologie, tra cui proprio questa feature. Nello specifico della collaborazione con Ninebot, i due brand hanno mostrato come poter avere una gestione completa degli scooter elettrici tramite OPPO Watch.

Infatti, grazie alla companion app di Ninebot ora disponibile proprio per l'app store degli smartwatch OPPO, si potrà controllare l'autonomia, i kilometri percorsi, ma anche proprio l'accensione del mezzo, senza doversi scomodare.

Purtroppo, questa funzione è ora relegata alla sola Cina, in quanto il modello che abbiamo alle nostre latitudini è mosso da Wear OS di Google e non è ancora dotato di queste possibilità, anche perché gli scooter Ninebot non sono ancora presenti nel nostro mercato. La speranza però è che la situazione possa cambiare nei prossimi mesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu