OPPO Watch 2 sarà la vostra nuova chiave dell’auto

OPPO Watch 2 è sicuramente uno degli smartwatch più interessanti sul mercato (e non vediamo l'ora arrivi qui), ma con la nuova feature che lo rende una chiave per le auto elettriche, lo è ancora di più. Infatti, ha appena ottenuto il supporto per vetture di marchi come Tesla.

OPPO Watch 2: ecco come diventa una chiave per l'auto

Come annunciato dallo stesso brand, il wearable flagship 2021 ha ora la possibilità di aprire le auto intelligenti tramite NFC, quindi tramite una chiave virtuale. Non è propriamente una novità per il mondo degli indossabili, ma si sa che in uno smartwatch come OPPO Watch 2 è tutto amplificato e probabilmente reso più stabile.

Ma non finisce qui, perché Watch 2 ottiene anche altre funzionalità intelligenti per la propria auto elettrica. Infatti, si potrà gestire da remoto l'aria condizionata, aprire il bagagliaio e addirittura controllare il chilometraggio rimanente prima di ricaricare la vostra vettura.

Ma quali sono le auto elettriche smart compatibili? Tra i partner troviamo su tutti BYD, ma anche brand come Ideal ONE, BBA, Lexus e soprattutto Tesla. OPPO però promette di arrivare a più di 500 modelli nel prossimo futuro.

Queste feature sono purtroppo disponibili al momento nella sola Cina, ma è anche ovvio, per due motivi: il primo, OPPO Watch 2 non c'è ancora Global e tanto meno in Europa ed il secondo è il fatto che bisognerà vedere se con Wear OS ci sarà spazio per questo tipo di funzioni, sebbene lo speriamo tanto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu