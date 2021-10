OPPO e Sharp fanno pace: fine della diatriba legale

Forse alcuni di voi si ricorderanno che nel corso del 2020 si era accesa una vicenda giudiziaria che vedeva contrapposte OPPO e Sharp. Il motivo della contesa fra le due compagnie asiatiche stava nella violazione di brevetti da parte di OPPO. Scendendo nello specifico, Sharp l'aveva citata in giudizio per la vendita illecita di smartphone OPPO sul mercato di Taiwan. Illecita in quanto avrebbero violato brevetti legati alle tecnologie LTE depositate da Sharp.

Sharp e OPPO si mettono d'accordo sulla causa di violazione di brevetti

A distanza di circa un anno e mezzo, OPPO e Sharp hanno raggiunto un accordo di utilizzo delle licenze reciproche a livello globale, mettendo fine alle suddette violazioni. In questo modo, sia OPPO che Sharp potranno beneficiare dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle reciproche tecnologie in ambito telecomunicativo. Ecco quanto affermato dal presidente di Sharp Mototaka Taneya: “La netta opinione che questo accordo riflette entrambe le parti rispetta i valori di ogni proprietà intellettuale. Mentre concediamo in licenza brevetti essenziali standard per le tecnologie di comunicazione a varie aziende leader, siamo lieti che con questo accordo possiamo aggiornare ancora una volta il valore del nostro portafoglio di brevetti“.

A questa dichiarazione segue quella di Adler Feng, senior director di OPPO: “OPPO crede profondamente nel valore dell'innovazione e rispetta molto la proprietà intellettuale. Siamo lieti del risultato che entrambe le società risolvono le controversie sui brevetti globali in modo amichevole. L'accordo di licenza incrociata riconosce ancora una volta la forza IP di OPPO.”.

