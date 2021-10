OPPO Reno 7: la versione base avrà un MediaTek inedito?

La celerità con cui gli smartphone arrivano sul mercato negli ultimi anni ha subìto un'accelerata non indifferente. Se vivo ha addirittura presentato ben due linee top gamma, così come iQOO, Realme e Xiaomi, non è più una novità vedere due serie Reno in un solo anno. E infatti, dopo giusto un paio di mesi dalla presentazione dei Reno 6, arrivati anche Global, si parla già di OPPO Reno 7, che spunta in maniera centellinata nelle prime indiscrezioni su design e uscita.

Aggiornamento 11/10: continuano le indiscrezioni in merito alle caratteristiche di OPPO Reno 7, con un'attenzione alle specifiche che si fanno sempre più interessanti. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

OPPO Reno 7: design ispirato e un'uscita già programmata?

Design e display

K9 Pro potrebbe ispirare la serie Reno 7

Le prime indiscrezioni in merito ad OPPO Reno 7 arrivano in modo centellinato e fanno riferimento perlopiù al design e ad alcune caratteristiche. Stando alle parole del leaker cinese Digital Chat Station, la nuova serie potrebbe avere dalla sua un design molto simile a quello già visto per l'imminente K9 Pro. Quindi, dovremmo avere un bumper fotocamera piatto che vede un'estensione da un'estremità all'altra con solo i sensori in rilievo. Chiaramente, sono indiscrezioni e si va sempre coi piedi di piombo, ma non è difficile che OPPO possa scegliere questa politica.

Lo stesso leaker continua con le indiscrezioni ma questa volta è probabile che abbia innervosito qualcuno dato che il post è stato pubblicato e poi cancellato poco dopo. Si parla ancora del design di OPPO Reno 7 e della back cover, dotata di una tripla fotocamera (migliorata rispetto all'attuale modello 6 standard, ricordiamo da 64 + 8 + 2 MP). Uno dei sensori avrà un anello LED a circondarlo, ma non è chiaro se si tratterà di un flash oppure di una luce per le notifiche posteriore

Passando alla parte frontale, dovremmo ritrovare un display come quello di Reno 6, ossia un pannello flat con punch hole in alto a sinistra. Probabilmente avremo ancora una volta una diagonale da 6.43″ con risoluzione Full HD+ in 20:9 e refresh rate a 90 Hz, con uno schermo AMOLED. Stando alle parole del leaker troveremo un frame perimetrale in alluminio ed un mento più sottile rispetto al predecessore.

OPPO Reno 7 dovrebbe inoltre rivaleggiare con la nuova serie vivo S12: spoiler, dato che l'azienda ha lanciato di recente la gamma S10. Sembra quindi che salterà una generazione ma ovviamente manca una conferma ufficiale.

Hardware

Ma come si ritroverà a rivaleggiare con questo ipotetico smartphone? Secondo la leaker Arsenal Jun, OPPO Reno 7 dovrebbe essere dotato di un chipset MediaTek Dimensity 1100, che sarebbe quindi un upgrade rispetto all'attuale Dimensity 900 del Reno 6. Questa indiscrezione cozzerebbe però con un altro leak che aprirebbe la strada al non ancora utilizzato Dimensity 920, che lo porterebbe quindi a rivaleggiare anche con i futuri Redmi Note 11, che si vocifera utilizzeranno tale chipset (o almeno uno dei modelli). Probabile quindi che il chip 1100 sia rivolto al modello Pro.

In base a quanto detto, dovremmo avere 8/12 GB RAM LPDDR4x/LPDDR5 (in caso di Dimensity 920), 128/256 GB UFS 3.1, ma anche una batteria da 4.500 mAh, ricaricabile a 65W grazie alla tecnologia SuperVOOC. In più, non mancherebbero speaker stereo, motore della vibrazione su asse X e raffreddamento a liquido VC (camera di vapore).

OPPO Reno Pro+: cosa aspettarsi

Come da tradizione per il mercato cinese, la serie OPPO Reno 7 dovrebbe ospitare anche un modello Pro+. L'immagine in alto è stata pubblicata su Weibo ed è un presunto screenshot della schermata di riepilogo delle caratteristiche del dispositivo. Ovviamente potrebbe trattarsi di un fake ma comunque queste specifiche non sembrano poi così irreali.

In base a quanti evince il dispositivo sarà un vero e proprio flagship (nella generazione precedente abbiamo avuto il SoC di fascia medio alta Snap 870), mosso dallo Snapdragon 888+ e dotato di RAM fino a 16 GB (con tanto di supporto alla RAM Extension), 512 GB di storage e Android 12 sotto forma di ColorOS 12. Lo smartphone avrebbe come sigla PEEM90, dettaglio utile per eventuali certificazioni e benchmark. Al momento mancano dettagli sul design e sul resto delle caratteristiche: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Fotocamera

La fotocamera dell'OPPO Reno 7 riprenderebbe un po' quella del Reno 6 Pro ma con un sensore in meno. Infatti, quello principale potrebbe essere l'ormai super apprezzato Sony IMX766 da 50 MP, con una grandangolare IMX355 da 8 MP ed un sensore monocromatico da 2 MP. La selfie camera invece dovrebbe restare quella da 32 MP IMX615.

OPPO Reno 7 – Indiscrezioni su prezzo data d'uscita

Altra indiscrezione che potrebbe risaltare in questa scoperta preliminare della serie OPPO Reno 7 riguarda sicuramente la data di uscita. Sempre da Digital Chat Station infatti, in un leak riguardante principalmente l'uscita del primo tablet del brand, si parlava di una presentazione congiunta proprio con la nuova serie top-mid range.

E non è escluso che il periodo X possa essere il prossimo dicembre 2021, seguendo la logica di presentazione delle ultime serie Reno: la serie pari a luglio e la serie dispari appunto nell'ultimo mese dell'anno come accaduto con Reno 5. Tra l'altro, è una mossa sostanzialmente strategica, visto che le serie dispari dei Reno diventano poi le versioni minori della serie Find X sul mercato Global. Unendo le fonti insomma, è già possibile farsi quindi un'idea.

Per quanto riguarda il prezzo, Arsenal Jun si è sbilanciata indicando i vari tagli che dovrebbero esserci con tanto di costo abbinato. Partendo dalla versione 8/128 GB, potrebbe costare circa 397€, mentre la versione 8/256 GB costerebbe circa 436€ (3.299 yuan) e la versione massima 12/256 GB dovrebbe costare circa 463€ (3.499 yuan). Chiaramente, come tutte le altre indiscrezioni, il tutto va preso seriamente con le pinze.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu