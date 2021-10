Il tablet di OPPO potrebbe avere specifiche non proprio entusiasmanti

Sono mesi che si vocifera che OPPO sia al lavoro per la realizzazione del suo primo tablet e le “conferme” sono armai tantissime. Forte anche della crescita che sta avendo su scala globale, l'azienda sta portando avanti la costruzione di un ecosistema sempre più ampio. Si è passato dai “semplici” smartphone ad accessori di vario stampo, passando per cuffie TWS, smartwatch e smartband. In più, si vocifera come sia in procinto di approcciarsi ad altri mercati paralleli, come quello della domotica con vari prodotti per rendere la casa più intelligente. Ma in questa sede tratteremo tutte le indiscrezioni e le conferme in merito ad OPPO Pad: ecco che cosa sappiamo!

Aggiornamento 16/10: si torna a parlare di OPPO Pad, questa volta il merito alle caratteristiche tecniche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata a “Design, display e specifiche”.

OPPO Pad: che cosa sappiamo sul primo tablet del brand

Quando si parla di tablet Android, come sarà ovviamente nel caso di OPPO, si tocca sempre un settore di mercato globalmente con pochi alti e molti bassi. Se si guarda al trend da qualche anno, Apple continua a detenere più metà del mercato, mentre il resto è spartito fra Samsung (25%), Amazon (5%), Huawei (4%) e tutti gli altri (10%). Insomma, i produttori Android e non faticano ancora ad imporsi in un mercato arduo da affrontare. La gran parte dei tablet in circolazione spesso si propone come un semplice smartphone ma più grande, un qualcosa che non sembra avere più molto appeal sull'utente medio.

Tuttavia questo spinoso panorama sta già cambiando: Lenovo ha presentato soluzioni di tutti rispetto e di recente Xiaomi ha finalmente sfornato il nuovo Pad 5. Anche OPPO sarebbe al lavoro sul suo tablet: è cominciato tutto come una semplice indiscrezione, ma poi sono arrivate le conferme dalla stessa azienda.

Design, display e specifiche

Per quanto riguarda il design del presunto OPPO Pad – il nome non è stato ancora confermato – il noto leaker DigitalChatStation potrebbe aver svelato qualcosina di troppo. L'insider ha pubblicato l'immagine che vedete in alto, in relazione alla ColorOS 12 e ai dispositivi supportati; tuttavia il post è stato prontamente cancellato. Qualcuno ha mostrato troppo?

Per ora non ci sono dettagli tecnici certi, né per il display né per le specifiche interne, ma possiamo ammirare un tablet con un pannello ampio, cornici super ottimizzate e bordi arrotondati. Tuttavia lo stesso insider ha pubblicato un'immagine decisamente preoccupante, in merito alla possibile scheda tecnica di OPPO Pad.

Si tratterebbe di un sondaggio di OPPO per tastare il terreno, in cui sarebbero presenti quattro configurazioni del suo primo tablet. Il terminale dovrebbe avere un rapporto screen-to-body dell'84% ed un corpo ultra-sottile da solo 7.1 mm di spessore. Il comparto tecnico sarebbe però guidato da due chipset di fascia media, ossia il Dimensity 800T di MediaTek e lo Snapdragon 663 di Qualcomm. In entrambi i casi si tratterebbe di soluzioni inedite, mai viste prima e mai protagoniste di indiscrezioni.

Dal sondaggio si legge di due versioni senza supporto allo stilo (al prezzo di circa 174€ al cambio, ossia 1.299 yuan) e di due che invece possono sfruttare le pen (a 187€, 1.399 yuan). Lato memorie notiamo un'unica versione da 64 GB. In soldoni, il tablet dovrebbe essere un modello di fascia medio-bassa, ben lontano dal Pad 5 di Xiaomi (ben più “premium”) e più vicino all'economico Realme Pad.

Ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni: si parla di chipset mai visti prima e già per questo è bene procedere con i piedi di piombo. Inoltre sembra irreale (forse un po' folle) immaginare un brand come OPPO – sempre propenso a dare un'immagine top di sé – lanciare il suo primo tablet con specifiche low. Potremmo ipotizzare che si tratti di un semplice sondaggio per tastare il terreno oppure che potremmo avere un Pad con specifiche superiori ed una o più versioni a prezzo accessibile.

La ColorOS per tablet è in sviluppo

Lato software, come anticipato anche in precedenza, avremo una ColorOS 12 for Tablet, versione dell'UI della casa cinese dedicata a questa tipologia di terminali. L'ispirazione a Cupertino è palese, come mostrato anche dall'immagine vista nella sezione precedente. Non è escluso che anche OnePlus, nel suo potenziale Pad, potrebbe adottare questo software, considerando che gli smartphone, almeno in Cina, utilizzano proprio la ColorOS.

#Oppo – Oppo will also launch new function which is similar to Huawei multi screen collaboration. But before Oppo plan to launch tablet and laptop. pic.twitter.com/v5aoeDSOkk — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) July 16, 2021

Tra le novità software dovremmo trovare anche la collaborazione multi-schermo in stile Huawei, cioè tra tablet o laptop e lo smartphone.

OPPO Pad: indiscrezioni su uscita e prezzo

Il presunto OPPO Pad, primo tablet del brand cinese, è ancora avvolto dal mistero ma lentamente stanno cominciando a fioccare vari indizi. Inizialmente si diceva che il dispositivo avrebbe debuttato insieme alla futura serie Reno 7. Le famiglie Reno 4 e Reno 6 sono state presentate rispettivamente a luglio 2020 e 2021 mentre la gamma Reno 5 ha debuttato a dicembre 2020. Se OPPO continuerà a seguire questo trend è probabile che già a dicembre 2021 avremo l'evento di lancio di Reno 7. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e restiamo in attesa di una conferma ufficiale.

Comunque al di là dell'uscita dei nuovi Reno, Liu Bo – vicepresidente di OPPO – ha confermato ufficialmente che l'azienda si cimenterà nel settore dei tablet. Nel corso di un recente summit, il VP ha svelato che il terminale arriverà nel corso della prima metà del 2022: non si è sbilanciato in merito ad una data e quindi restiamo in attesa di novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu