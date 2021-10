Lo smartphone pieghevole di OPPO si avvicina: spuntano i primi dettagli

Oltre ad aver confermato il suo primo tablet, la casa cinese ha svelato anche i piani in merito al suo primo smartphone pieghevole che chiameremo OPPO Fold (per comodità, almeno fino alla conferma ufficiale del nome).Purtroppo mandano ancora delle certezze ma è arrivato il momento di fare il punto della situazione e cominciare a raccogliere le principali indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e uscita del terminale.

OPPO Fold: che cosa sappiamo sul primo smartphone pieghevole del brand cinese

Le prime indiscrezioni riguardo il presunto OPPO Fold ci arrivano dal leaker cinese DigitalChatStation, con una sfilza di dettagli su design e specifiche tecniche. Secondo l'insider, lo smartphone pieghevole di OPPO arriverà sul mercato con un look simile alla gamma Samsung Galaxy Z Fold (in alto vedete il terzo capitolo della serie di Samsung, come esempio), quindi dovrebbe trattarsi di un terminare dotato di un display esterno e di una soluzione foldable richiudibile verso l'interno. Una volta aperto il dispositivo diventerà un vero e proprio tablet dotato di uno schermo OLED da circa 7.8/8″ di diagonale con risoluzione 2K ed un refresh rate avanzato, pare a 120 Hz.

La panoramica continua con il comparto tecnico, basato sullo Snapdragon 888 (pare in versione standard, forse per non incidere sul prezzo finale). La fotocamera è composta da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP mentre frontalmente dovremmo avere una selfie camera da 32 MP; non ci sono ancora dettagli sui moduli aggiuntivi.

Per la sicurezza troveremo un lettore d'impronte digitali montato lateralmente mentre lato software non mancherà la ColorOS 12, ma su base Android 11 (a detta del leaker).

Purtroppo mancano dettagli sul prezzo di vendita e sulla disponibilità e non ci sono ancora indiscrezioni al riguardo. Il debutto dovrebbe avvenire durante la prima metà del 2022 ma non abbiamo ancora una data precisa (e anche il mese è alquanto nebuloso).

