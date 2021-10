OPPO A16K non ha segreti: il nuovo budget phone svelato

Dopo i modelli A16 e A16S (disponibili anche in Italia) la compagnia cinese continua ad arricchire il catalogo della gamma con OPPO A16K: il nuovo dispositivo di fascia media è in dirittura d'arrivo ma design e specifiche tecniche sono già state anticipate!

OPPO A16K: tutto quello che sappiamo

Design e display

Com'è facile intuire osservando il prossimo smartphone del brand, OPPO A16K si presenta come una soluzione low budget, caratterizzata da uno stile sobrio ed essenziale. Frontalmente trova spazio un display HD+ (1600 x 720 pixel) da 6.52″ di diagonale, con un notch a goccia per la selfie camera da 5 MP. Non è presente il lettore d'impronte digitali e per la sicurezza bisognerà affidarsi ai solidi PIN/pattern oppure allo sblocco facciale 2D. Le dimensioni sono di 164 x 75.4 x 7.85 mm per un peso di 175 grammi.

Specifiche tecniche

Similmente al modello A16, anche la versione K è mossa dal chipset MediaTek Helio G35, accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico si basa su di un singolo sensore da 13 MP (il secondo foro è fittizio e presenta la dicitura AI), con flash LED, mentre per la batteria è presente un'unità da 4.230 mAh con ricarica da 10W. Lato software è presente Android 11 sotto forma di ColorOS 11.

OPPO A16K: indiscrezioni su prezzo e uscita

Nel momento in cui scriviamo OPPO non ha ancora confermato l'esistenza del modello A16K, né un'ipotetica data d'uscita. Tuttavia i leak affermano che il dispositivo è in dirittura d'arrivo e che il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 115€ al cambio (si parla di circa 10.000 rupie indiane).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu