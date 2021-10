OnePlus Nord N10 e N100, arriva la OxygenOS 11.0.2: tutte le novità

Prima è toccato al capostipite Nord, mentre adesso è in fase di ricezione un nuovo aggiornamento per OnePlus Nord N10 e N100. L'aggiornamento porta con sé la più recente OxygenOS 11.0.2, rinfrescando l'esperienza software anche per i modelli meno costosi di OnePlus. Un update che non stravolge molto le cose, ma che comunque aggiunge più stabilità generale e soprattutto aggiorna le patch di sicurezza del sistema.

Nuovo aggiornamento software per OnePlus Nord N10 e N100

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento in questione:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema e risoluzione di bug generali Aggiornate le patch di sicurezza Android ad ottobre 2021



Il roll-out della OxygenOS 11.0.2 per OnePlus Nord N10 e N100 è partito anche in Europa, pertanto dovreste riceverlo a breve. Nel caso non vi sia ancora arrivato, consultate questa guida dedicata per scoprire come velocizzarne il ricevimento. In alternativa, potete scaricare la ROM ed effettuare l'installazione manuale (a vostro rischio e pericolo):

Scarica OxygenOS 11.0.2 per OnePlus Nord N10 e N100

