OnePlus Nord si aggiorna alla OxygenOS 11.1.6.6: tutte le novità | Download

Sono passati circa due mesi dall'ultimo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord ma per fortuna sembra che la compagnia cinese non si sia dimenticata del suo primo mid-range: ecco fare capolino il nuovo update che porta il dispositivo alla OxygenOS 11.1.6.6, con alcune migliorie e un occhio alla sicurezza.

OxygenOS 11.1.6.6: tutte le novità per OnePlus Nord | Download

L'ultima versione del firmware di OnePlus Nord ha introdotto la funzione di screenshot per l'Always-On Display insieme alle Bitmoji AOD ma la nuova OxygenOS 11.1.6.6 non porta con sé grandi novità. Il mid-range guadagna il supporto all'app OnePlus Store, vengono apportati dei miglioramenti in termini di stabilità e di bug e – soprattutto – sono state implementate le patch di sicurezza di ottobre 2021.

Sistema Stabilità del sistema migliorata e correzioni di bug generali Patch di sicurezza Android aggiornate a ottobre 2021

OnePlus Store Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus (può essere disinstallato).



Il nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord è attualmente in fase di rilascio in Europa e nel resto del mondo: non dovete far altro che attendere che il roll out incrementale faccia il suo. In alternativa, per effettuare il download della OxygenOS 11.1.6.6 per OP Nord e procedere con il flash manuale, qui trovate i link per scaricare l'update (sia sotto forma di OTA completo che di OTA incrementale).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu