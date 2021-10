OnePlus Nord 2 e Pac-Man: qualcosa bolle in pentola

Come vi ho spiegato in questo video-editoriale, la storia di BBK pullula di collaborazioni pop, un DNA ereditato anche dalle aziende che ne sono nate come OPPO, vivo e OnePlus. Per esempio, tanti anni fa OPPO ha collaborato con Leonardo Di Caprio per sponsorizzare OPPO Find Me. Ma potrei ricordarvi anche i prodotti OPPO a tema Neon Genesis Evangelion e League of Legends o anche vivo e i suoi modelli iQOO a tema One Piece e Batman. Se invece ci si sposta in casa OnePlus, come non citare l'edizione CyberPunk 2077 di 8T o i rumors che vedevano OnePlus Watch anche in salsa Harry Potter.

Aggiornamento 13/10: un leaker ci svela un ulteriore ed importante dettaglio a riguardo. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus prepara qualcosa a tema Pac-Man: a svelarlo c'è un aggiornamento

Questi sono alcuni dei vari esempi di quando OnePlus e compagnie affini si sono mischiate al mondo nerd e sembra proprio che stia per riaccadere. Non c'è ancora nessun annuncio né teaser, ma è stato trovato qualcosa scavando all'interno dell'ultimo aggiornamento per OnePlus Nord 2. Qualcuno ha ben pensato di fare data mining nei file APK delle app presenti dentro alla OxygenOS 11.3.A.11, trovando qualcosa di molto interessante.

Nell'update software di OnePlus sono comparse numerose stringhe di codice che fanno riferimento ad un qualcosa riconducibile al mondo di Pac-Man. A partire dall'aggiunta di un nuovo tema ad hoc per l'orologio della schermata di blocco che si trova nella versione v5.2.34 del OnePlus Launcher. Ma non solo: c'è anche un inedito file XML “default_workspace_5x5_pacman.xml” e nella cartella “OnePlus” c'è persino una nuova app Pac-Man 256 siglata come “eu.bandainamcoent.pacman256“.

Se già questi indizi non bastassero, all'interno del file APK delle Impostazioni è presente anche una schermata Always-On Display animata dall'iconica palletta gialla che insegue i fantasmini colorati. Lo stesso varrebbe per la ricarica wireless, probabilmente anch'essa con una nuova animazione a tema Pac-Man. Ci sarebbe persino un easter egg: scavando nella versione v4.0.307 della Galleria c'è un riferimento ad un adesivo segreto che si sbloccherebbe dopo aver utilizzato la ricarica Warp Charge per 256 minuti.

<string name="pm_btn_gallery">Go to Gallery</string> <string name="pm_dialog_text">Use it to edit your photos in Gallery.</string> <string name="pm_noti_text">Hooray! You just unlocked a secret sticker by using Warp Charge for 256 minutes.</string> <string name="pm_noti_title">Gallery</string>

E non finisce qua: anche nella versione v2.0.16 dell'app Calcolatrice svela la presenza di contenuti aggiuntivi.

<string name="pacman_permission_text">Oops! Nice try. But there’s still more fun PAC-MAN content waiting to be unlocked. Try again when you find it all.</string> <string name="button_ok">OK</string>

E se fosse Nord 2? | Aggiornamento 13/10

Alla luce di tutto ciò, non è chiaro sapere cos'abbia in mente OnePlus che abbia a che fare con Pac-Man. A cose normali verrebbe da pensare ad una riedizione di uno smartphone già esistente, ma i riferimenti parlano anche di Snapdragon 778G.

Verrebbe da pensare, quindi, che possa trattarsi di un nuovo smartphone, magari anticipando l'esistenza di OnePlus Nord 3 se si considera che il Nord si basa su Snap 765G. In realtà, il leaker Max Jambor sembra smentire tutto ciò, facendo capire a chiare lettere che riguarderà invece OnePlus Nord 2. Resta da capire se effettivamente lo Snapdragon 778G c'entri qualcosa o meno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu