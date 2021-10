OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11.3.A.11: tutte le novità

Continuano gli update per l'ultimo modello della serie di mid-range del produttore cinese: OnePlus Nord 2 riceve il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.3.A.11, già disponibile al download e con alcune novità, fix ed ottimizzazioni.

OxygenOS 11.3.A.11 per OnePlus Nord 2: che cosa cambia e download

La OxygenOS 11.3.A.11 per OnePlus Nord 2 porta con sé le patch di sicurezza del mese di settembre 2021 e migliora i consumi energetici del dispositivo. Di seguito trovate il changelog completo dell'update, dove sono riportati tutti i cambiamenti e le migliorie.

Sistema Consumo energetico ridotto in scenari specifici Ottimizzati alcuni testi per il sistema Patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2021 Risolti problemi noti e migliorata stabilità

Fotocamera Migliorato l'effetto HDR in alcune scene di ripresa

Rete Stabilità della connessione di rete ottimizzata



Il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di rilascio tramite OTA incrementale, sia in India che in Europa; di conseguenza dovrebbe essere disponibile per tutti i modelli interessati nel corso delle prossime ore.

Qualora ci sia da attendere qualcosina in più o semplicemente preferiate il flash manuale, trovate i link al download della OxygenOS 11.3.A.11 per OnePlus Nord 2 direttamente in questo articolo dedicato a tutte le release della UI del brand.

Prima di lasciarvi, segnaliamo l'approfondimento dedicato alla nuova politica di aggiornamenti di OP, con tutte le indicazioni per i modelli della serie top e quelli della famiglia Nord.

