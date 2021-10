OnePlus Buds Z2 senza segreti: i nuovi auricolari sono quasi ufficiali!

Quella che inizialmente si pensava potesse essere una versione Lite delle Buds Pro adesso sappiamo che si presenterà sugli scaffali sotto forma di OnePlus Buds Z2. Dopo il primo modello, la famiglia Z dovrebbe dare così il benvenuto ad una nuova aggiunta, ereditando buona parte delle caratteristiche delle Buds Pro ma ad un prezzo più accessibile. Andiamo a scoprire le indiscrezioni su caratteristiche, prezzo e uscita delle future Buds Z2, i prossimi auricolari dal prezzo più accessibile.

Aggiornamento 01/10: le OnePlus Buds Z2 non hanno più segreti. Trovate tutti i dettagli in merito a design, specifiche e caratteristiche direttamente all'interno dell'articolo, nelle varie sezioni che lo compongono.

OnePlus Buds Z2: che cosa sappiamo sulle nuove cuffie TWS

Design

I render delle OnePlus Buds Z2 arrivano da EvLeaks, una vera e propria autorità quando si parla di indiscrezioni tech. Inoltre sono presenti anche i presunti press render ufficiali, che trovate più in basso nell'articolo e che ci svelano anche la presenza di una colorazione Black oltre alla classica White. Sotto il profilo del design, le Buds Z2 non sembrano discostarsi molto dal modello precedente. Rimane la sezione metallica a cerchi concentrica, così come il look bombato con asticella inferiore dove ospitare i microfoni.

Anche la custodia di ricarica sembra essere sostanzialmente identica a quella delle Buds Z originali. Gli auricolari mantengono un'indossabilità in-ear, con gommini in silicone e certificazioni IP55 e IPX4 contro il sudore, gli schizzi e la polvere. Ogni cuffia pesa intorno ai 4.6 grammi (4.5 grammi nella versione nera) mentre per il case abbiamo un peso di 42 grammi (40.5 grammi per la colorazione Black).

1 di 3

Caratteristiche tecniche

Il vero punto forte delle OnePlus Buds Z2 sarebbe il loro dotarsi di tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Proprio come le più costose Buds Pro, queste cuffie TWS sfrutterebbe i microfoni per filtrare i rumori dall'esterno e sopprimerli. In base a quanto riportato dalle indiscrezioni la funzione ANC sarà in grado di spingersi fino ai 40 dB. Presente all'appello un algoritmo DNN migliorato dedicato alla riduzione del rumore.

Sotto il profilo tecnico, i leak ci rivelano che dovrebbero migliorarsi lato connettività, passando allo standard Bluetooth 5.2 e questo dovrebbe garantire una maggiore autonomia. Sarebbe mantenuto il supporto Dolby Atmos, con audio stereo tridimensionali ad alta fedeltà (ma sfruttabile solo se abbinato ai top di gamma OnePlus).

Gli auricolari sono dotati di driver da 11 mm mentre per l'autonomia si parla di circa 7 ore (5 con ANC attivo), mentre sommandola con quella fornita dalla dock si arriverebbe a 38 ore complessive (27 con ANC attivo). La batteria delle cuffie è un'unità da 40 mAh mentre per la custodia si sale a 520 mAh. Non mancherebbe il supporto alla ricarica rapida (tramite Type-C): con 10 minuti di carica si otterrebbero fino a 5 ore di ascolto.

Prezzo e data d'uscita

Mancano ancora dettagli sul prezzo, anche se voci di corridoio ci dicono che le OnePlus Buds Z2 costeranno poco: resta da capire quanto poco, considerati i 59€ necessari per il primo modello e i 149€ delle Buds Pro. Il prezzo potrebbe quindi aggirarsi sotto i 100€, finendo così per competere direttamente con le Nothing Ear (1) dell'ex OnePlus Carl Pei.

Per quanto riguarda la data, varie indiscrezioni sembra che la presentazione delle OnePlus Buds Z2 arriverà ad ottobre. Probabilmente le nuove cuffie TWS faranno capolino insieme a OnePlus 9RT, il cui debutto sarebbe fissato proprio nel medesimo mese.

