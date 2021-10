OnePlus 9RT, nuove “conferme” sulle specifiche: in arrivo anche una versione speciale

Da qualche settimana è stato lanciato il mid-range di belle speranze OnePlus Nord 2, che abbiamo anche provato con soddisfazione. Ma la faretra dell'arco del brand di Pete Lau non si è ancora esaurito, nonostante il presunto No al 9T, ed è pronto uno smartphone che andrà a collocarsi tra quelli che possiamo definire top gamma. Infatti, presto arriverà sul mercato il OnePlus 9RT, di cui iniziamo ad apprendere le prime specifiche tecniche ed il possibile periodo di uscita.

Aggiornamento 05/10: si torna a parlare di OnePlus 9RT con nuovi dettagli sulle specifiche e sulla presunta edizione speciale Joint Edition. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata alla parte “Hardware” e nel nuovo paragrafo dedicato alla presunta variante.

OnePlus 9RT: tutto quello che sappiamo sul presunto flagship

Design e display

Parlando di design, le voci in merito ad uno stile già visto si moltiplicano col passare delle settimane: molto probabilmente OnePlus 9RT avrà un look molto simile al 9R, qui in recensione, arrivato nella sola Cina e in India, con vetro Gorilla Glass sul retro.

Ciò vuol dire che troveremo un pannello da 6.55″ Full HD+ Fliud AMOLED con refresh rate a 120 Hz e vetro protezione Gorilla Glass, ancora una volta con un punch hole posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Per lo schermo inoltre è spuntata anche una prima e presunta immagine dal vivo.

Hardware e Software

Per quanto riguarda l'hardware di OnePlus 9RT, le prime indiscrezioni parlavano della presenza del chipset Snapdragon 870, similmente al 9R e avvaloravano l'ipotesi di un eventuale rebrand. Tuttavia i benchmark del dispositivo hanno cambiato un bel po' le carte in tavola: su Geekbench è apparso un modello siglato MT2110 e secondo vari insider dovrebbe trattarsi proprio del prossimo 9RT. Tuttavia c'è una piacevole novità: lo smartphone monta il chipset Snapdragon 888, supportato da 12 GB di RAM. Insomma, esiste la possibilità che il device arrivi sul mercato come un vero e proprio top!

Ad avvalorare quest'ipotesi pensa il leaker DigitalChatStation, che – in un post su Weibo – riconferma quelle che dovrebbero essere le specifiche del prossimo OnePlus.

In merito all'autonomia, dovremmo trovate una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 65W. Il sensore d'impronte è invece posto sotto il display. Non manca uno speaker stereo Dolby, motore della vibrazione su Asse-X e NFC. Per il software, qui ci potrebbe essere il cambio di passo perché otterrebbe non solo la Oxygen OS 12, ma anche Android 12, quindi ufficialmente il primo del brand ad averlo pre-installato (e forse segnando il debutto per la gamma). Tuttavia DigitalChatStation parla della versione cinese del dispositivo, il quale arriverà con ColorOS 12.

OnePlus 9RT Joint Edition

Oltre alle indiscrezioni in merito alla versione standard, in queste ore hanno cominciato a circolare dei rumor in merito ad un presunto OnePlus 9RT Joint Edition. Il dispositivo dovrebbe essere un'esclusiva cinese, in vendita in occasione dell'evento Singles Day 11.11. Per il momento non sono presenti dettagli precisi: dovrebbe esserci una confezione speciale con vari accessori a tema, ma per ora si brancola nel buio. Lo smartphone dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 870 ma è bene prendere questo dettaglio (come tutto, del resto) con le dovute precauzioni.

Fotocamera

Parlando di comparto fotografico, la scelta del possibile sensore principale per la fotocamera del OnePlus 9RT sarebbe ricaduta sul Sony IMX766 da 50 MP, che abbiamo già visto sul Nord 2, segnando una probabile unione di specifiche tra i due modelli già citati. Inoltre, gli altri due sensori dovrebbero essere, secondo Arsenal Jun, da 16 MP e 2 MP, probabilmente per grandangolare e macro. La selfie camera dovrebbe invece essere un sensore da 16 MP.

OnePlus 9RT – Prezzo e data di uscita

Tentative launch date for the #OnePlus9RT: October 15 pic.twitter.com/Yt4bEjmRrn — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 13, 2021

Il punto focale è: quando esce quindi il OnePlus 9RT? Secondo le varie fonti, la data indicata per il lancio sarebbe il prossimo 15 ottobre 2021, che però dovrebbe vedere purtroppo l'uscita solo in Cina ed in India, proprio come 9R. Ad avvalorare quest'ipotesi, la recente certificazione dell'ente 3C e del BIS (con le sigle MT21110/MT2111): il dispositivo sembra quasi pronto per il debutto. Al momento mancano ancora conferme ufficiali in merito all'uscita.

Per quanto riguarda il prezzo invece, a sbilanciarsi è sempre la leaker Arsenal Jun, che riporta che la versione 8/128 potrebbe costare circa 392€ (2.999 yuan), la versione 8/256 GB circa 431€ (3.299 yuan) e la versione massima 12/256 GB circa 471€. Decisamente prezzi non brutti e comunque ben inquadrati nelle politiche OnePlus.

Comunque per il momento prendiamo il tutto con le pinze visto che non vi è ancora la conferma che si tratti effettivamente del modello RT (potrebbe anche essere un nuovo membro della gamma Nord, ma non ci sbilanciamo).

