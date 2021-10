OnePlus 9 e 9 Pro ricevono la OxygenOS 12 Open Beta 1 | Novità & Download

Dopo il rilascio della seconda Developer Preview di Android 12 è finalmente il momento di mettere gli occhi sulla OxygenOS 12 Open Beta 1 dedicata a OnePlus 9 e 9 Pro, gli ultimi top del brand cinese: di seguito trovate tutte le novità dell'aggiornamento, insieme ai link al download.

La OxygenOS 12 Open Beta 1 debutta su OnePlus 9 e 9 Pro | Tutte le novità

Che cosa cambia

Nelle scorse ore Google ha dato il via al rilascio del codice sorgente AOSP di Android 12 e di conseguenza ecco cominciare anche il programma Open Beta di OnePlus. A questo giro sono OnePlus 9 e 9 Pro a ricevere la OxygenOS 12 Open Beta 1, prima incarnazione della nuova interfaccia proprietaria della compagnia. Ora è possibile testare l'integrazione completa con la ColorOS di OPPO, al momento solo sugli ultimi flagship (seguiranno poi altri modelli, ovviamente). Di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento, insieme ad una lista di bug noti.

Sistema Icone del desktop ottimizzate con texture migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Modalità scura La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf Nuove opzioni di stile aggiuntive per le carte, che rendono i contenuti dei dati più facili da leggere Scheda di controllo degli auricolari appena aggiunta con regolazione con un clic degli auricolari Bluetooth Accesso appena aggiunto a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul telefono, tra cui app, impostazioni, dati multimediali e così via Scheda OnePlus Watch appena aggiunta nello scaffale, per dare un'occhiata facilmente alle tue statistiche sulla salute

Work Life Balance La funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide WLB 2.0 ora supporta la commutazione automatica della modalità Work/Life, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e orario, portando anche profili di notifica App personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria Galleria ora consente di passare da un layout all'altro con un gesto (pizzico con due dita), riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas La funzione Canvas dell'AOD offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo ancora più personalizzata con immagini stimolanti Più pennelli e tratti aggiunti di recente e supporto per la regolazione del colore Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure



Problemi noti

Alcune app di terze parti non sono state adattate all'ultima versione di Android e potrebbero non funzionare correttamente

La fotocamera potrebbe essere bloccata e a volte instabile

Potrebbe non essere possibile ricevere SMS e chiamate

Gli auricolari Bluetooth potrebbero non riuscire a connettersi e riprodurre musica

Le informazioni sulla CPU vengono visualizzate in modo errato

I pulsanti nella Galleria potrebbero non funzionare correttamente

Le registrazioni dello schermo potrebbero non essere salvate in alcuni casi

Come avete visto, quindi, sono presenti alcuni difetti: in fondo si tratta di una versione beta ed ovviamente bisogna tener conto di eventuali problemi di instabilità.

OnePlus 9 e 9 Pro: come scaricare e installare la OxygenOS 12 Open Beta 1 | Download

Fatta la premessa di cui sopra, l'azienda cinese ha messo a disposizione il firmware per entrambi i modelli, scaricabile ed installabile liberamente. Trovate i link al download della OxygenOS 12 Open Beta 1 di seguito, sia per OnePlus 9 che per il fratello maggiore 9 Pro.

OP 9 – OPEN BETA 1 – Download

OP 9 Pro – OPEN BETA 1 – Download

Per il roll back di seguito trovate i pacchetti da scaricare e flashare a bordo del vostro smartphone.

OP 9 – Rollback Android 11 (EU) – Download

OP 9 Pro – Rollback Android 11 (EU) – Download

Come installare la OxygenOS Open Beta dopo il download

La procedura di installazione della OxygenOS Open Beta è la stessa per tutti i modelli di smartphone OnePlus qua elencati. Una volta scaricato il file ZIP corrispondente, dovete spostarlo nella cartella principale della memoria interna del dispositivo. A questo punto andate nella sezione “Aggiornamenti di sistema” dalle Impostazioni e cliccate sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. Nelle opzioni che compariranno selezionate “Aggiornamento locale” e selezionate la Open Beta che avete copiato nello smartphone.

Una volta completata l'installazione, avrete la vostra OxygenOS Open Beta che gira sullo smartphone OnePlus. Da questo momento in poi riceverete una notifica OTA quando sarà eventualmente disponibile una nuova versione della Beta. In modo da evitare possibili problemi, passando da OxygenOS Stabile ad Open Beta vi consigliamo di effettuare un backup e dopodiché formattare la memoria per avere un'installazione più “pulita”.

