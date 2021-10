OnePlus 8, 8 Pro e 8T si aggiornano: tutte le novità di ottobre 2021

Tira aria di aggiornamento per il trittico composto da OnePlus 8, 8 Pro e 8T: gli ex top di gamma della compagnia cinese ricevono le ultime patch di sicurezza e non solo, grazie all'ultima versione della OxygenOS 11.

OxygenOS 11.0.9.9/11.0.11.11 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T: ecco che cosa cambia

L'update dedicato a OnePlus 8, 8 Pro e 8T arriva sotto forma di OxygenOS 11.0.9.9/11.0.11.11 e in soldoni non sembra introdurre grandi novità. Oltre alle ultime patch di sicurezza e ai soliti miglioramenti e bug fix di rito vediamo l'introduzione dell'applicazione File targata Google. Si seguito trovate il changelog completo, valido per tutti e tre gli smartphone della casa cinese.

Sistema Aggiunta l'app File di Google Patch di sicurezza Android aggiornate ad ottobre 2021 Stabilità del sistema migliorata Risolti problemi noti



Il nuovo aggiornamento per OnePlus 8, 8 Pro e 8T è attualmente in fase di rilascio tramite OTA per tutti i modelli: per quanto riguarda la serie 8 l'update porta il firmware alla versione 11.0.9.9.IN21BA (11.0.9.9.IN11BA per il modello Pro) mentre per l'ex flagship 8T si passa invece alla versione 11.0.11.11.KB05BA. In tutti e tre i casi la sigla fa riferimento al mercato europeo (EU). Non appena saranno disponibili per il download e il flash manuale troverete i nuovi firmware nel nostro approfondimento dedicato alla OxygenOS 11.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu