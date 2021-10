Meizu POP 3 ufficiali: ENC e tanta autonomia ad un prezzo stracciato

Dopo gli ultimi smartphone della serie 18 – lanciati lo scorso settembre – si torna a parlare del brand cinese, questa volta con il ritorno delle sue cuffie TWS: gli auricolari Meizu POP 3 sono ufficiali ed arrivano ancora una volta con un look essenziale ed un prezzo super competitivo.

Meizu POP 3 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Meizu si lascia alle spalle il design in-ear delle precedenti POP 2S per abbracciare uno stile differente: le nuove Meizu POP 3 sono dotate di un'indossabilità semi in-ear, seppur mantenendo uno stile molto simile rispetto a quello del precedente modello. Le cose cambiano invece con la custodia di ricarica, non più squadrata e dotata di una forma a ciottolo. Ogni auricolare pesa solo 4.5 grammi ed è dotato di resistenza agli schizzi e al sudore (IPX5); inoltre è presente il supporto alla tecnologia di riduzione del rumore ambientale di tipo ENC.

Lato connettività è presente un chip Bluetooth 5.2 mentre ogni cuffia integra un driver da 13 mm. Presente il supporto ai controlli touch ed una pratica finestra di pop-up utilizzando un dispositivo dotato dell'interfaccia proprietaria Flyme.

Concludiamo con l'autonomia: gli auricolari Meizu POP 3 offrono una batteria da 40 mAh, in grado di restituire fino a 6 ore di riproduzione musicale. Sfruttando la custodia da 400 mAh il tempo di ascolta sale fino a 24 ore.

Meizu POP 3 – Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie TWS Meizu POP 3 sono state lanciate in patria al prezzo di circa 30€ al cambio attuale, ossia 229 yuan. L'azienda asiatica ha già confermato che saranno proposte in super sconto per il Singles Day 11.11, mentre per quanto riguarda un possibile debutto fuori dalla Cina per ora tutto tace.

