MediaTek Dimensity 2000 vuole anticiparsi: nuova possibile data

Nel corso di questa prima metà anno, il chipmaker asiatico ha lanciato tutta una serie di soluzioni 5G sotto l'egida Dimensity, viste a bordo di dispositivi Huawei, Honor, ZTE, Redmi, OPPO ed altri. L'ultima aggiunta è stato il Dimensity 720, prodotto che mira a portare nuova linfa vitale alla fascia mid-range, ad un prezzo accessibile. Nel frattempo cominciano a farsi strada le prime indiscrezioni in merito al MediaTek Dimensity 2000, la prossima soluzione top del brand.

Aggiornamento 06/10: da nuove indiscrezioni, il nuovo MediaTek Dimensity potrebbe anticiparsi rispetto a quanto detto finora. Trovate tutto in fondo all'articolo.

MediaTek Dimensity 2000: tutto quello che sappiano fino ad ora

Al momento si sa decisamente poco di questo nuovo chipset dell'azienda, anche se voci insistenti riferiscono che il lancio sia previsto nel corso dei primi mesi del 2022. Ci sarà da attendere non poco (anche se il tempo vola…) ma ne varrà la pena: MediaTek Dimensity 2000 alzerà il tiro non poco rispetto agli attuali 1000 e 1000+. A differenza di questi, infatti, dovremmo avere un processo produttivo migliorato: inizialmente si parlava di un processo a 5 nm, accompagnato da un notevole miglioramento in termini di prestazioni, ma pare che le cose potrebbero andare diversamente.

Ricordiamo che l'attuale modello top è realizzato con CPU ARM Cortex A77 ed è in grado di spingersi fino ad una frequenza massima di 2.6 GHz. Quali saranno le specifiche del nuovo processore top e fino a dove potrà arrivare? Di seguito trovate una raccolta di tutte le indiscrezioni e le conferme dedicate al futuro SoC.

I chipset a 5 nm sono a rischio? MediaTek smentisce

Nonostante non vi sia alcuna conferma ufficiale da parte della compagnia taiwanese, le prime indiscrezioni hanno parlato di un debutto di MediaTek nel campo dei SoC a 5 nm. Inizialmente il periodo di riferimento era fissato al primo trimestre del 2021 ma come sappiamo bene, al momento l'azienda non ha ancora annunciato il nuovo chipset top.

Inoltre voci di corridoio sempre più insistenti hanno fatto riferimento a possibili ritardi nella produzione, a causa della controversia tra Huawei e gli USA. MediaTek ha affermato in molteplici occasioni che il ban del colosso cinese non creerà problemi seri. Insomma, la situazione è abbastanza complicata ma MediaTek si mostra sicura in merito ai suoi chip.

Dimensity 2000 il primo con Cortex-X2?

Nuova interessante indiscrezione arriva dal web in merito al prossimo chipset top gamma di MediaTek. Infatti, pare che la sua architettura possa comporsi del nuovo Super Core Cortex-X2, successore del precedente X1 ma del 16% più potente ed è tutto dire. A lui si aggiungono i Core di grandi dimensioni Cortex-A710 e quelli di piccole dimensioni A510. Per la GPU invece, ci sarebbe poi la Mali-G79, che pare si preannunci decisamente potente anch'essa.

Tutte queste previsioni fanno decisamente gongolare brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e Honor, che si dicono pronte ad adottare questa soluzione hardware, magari da affiancare all'appena più potente (ma proprio in maniera esigua) soluzione Snapdragon 895 di Qualcomm.

MediaTek Dimensity 2000 con Snap 898: sarà sui flagship dei brand cinesi | Aggiornamento 04/10

In attesa che arrivi sul mercato, il chiacchierato e prossimo ad uscire chipset MediaTek Dimensity 2000 sta iniziando a creare un certo alone di aspettative su di esso. Vuoi i 4 nm, vuoi la bella figura dei Dimensity 1200 di quest'anno, il chipmaker taiwanese pare pronto a fare il definitivo salto di qualità.

E non pare un caso infatti che Digital Chat Station, in uno dei suoi leak, ha messo a parità di mercato il prodotto MediaTek con lo Snapdragon 898, sostenendo che non è affatto escluso che il SoC potrebbe arrivare su smartphone anche nella fascia dei 5.000 yuan, cioè con un cambio di circa 650-700€. Ovviamente, è tutto da valutare nel concreto, ma già un'indiscrezione del genere potrebbe far ben sperare.

MediaTek Dimensity 2000 quando arriva? Tutte le novità | Aggiornamento 06/10

I dubbi più impellenti per MediaTek Dimensity 2000 sembrano essere relativi alla data di uscita. Per mesi si è portata avanti l'idea di un approdo sul mercato per il Q1 2022, con una commercializzazione tra l'altro successiva. Invece, pare che possa arrivare anche prima del previsto.

Da un nuovo leak infatti, apprendiamo che il prossimo top gamma MediaTek possa arrivare entro la fine del 2021, quindi potenzialmente a dicembre. Potrebbe non essere un caso la sua presentazione poco distante da quella del nuovo Campione di Qualcomm. In ogni caso, il produttore taiwanese non ha fretta: Dimensity 1200 e 1100 sono andati molto bene quest'anno e hanno permesso importanti introiti.

Sempre secondo le indiscrezioni inoltre, sembra che MediaTek stia preparando anche una soluzione a 3 nm, anche in questo caso in arrivo nel corso del prossimo anno.

