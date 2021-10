Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 è quasi ufficiale: tutto sul nuovo tablet top

Lenovo è stato uno dei produttori di smartphone più attenti al mercato e già da tempo ha presentato alcune soluzioni tablet in grado di soddisfare non poco gli utenti in cerca di un terminare di questo tipo. Ma ora, con l'arrivo di Xiaomi Pad 5 si sono aperte le danze e nel giro di qualche mese – quasi sicuramente – saremo sommersi di tablet dai vari brand. Nel frattempo la rivale connazionale non ha di certo intenzione di demordere e si prepara a lanciare Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6: ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo terminale in arrivo!

Aggiornamento 02/10: arrivano una sfilza di conferme su display e specifiche e c'è anche un video promo che ci mostra il nuovo tablet colossale dal vivo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, nelle varie sezioni.

Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6: tutto quello che sappiamo

Design e display

La casa cinese ha già confermato nome, design ed alcune caratteristiche del prossimo tablet. Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 si presenta come una versione maggiorata del modello Pro 2021 (lanciato durante quest'anno). Il display passa da 11.5″ a 12.6″ di diagonale, con risoluzione QXGA (2560 x 1600 pixel, 2K) e contrasto 10.000.000:1. Anche stavolta avremo un pannello AMOLED E4 (prodotto da Samsung), ma il refresh rate salirà da 90 a 120 Hz, con una frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz. Per la luminosità si parla di un picco di 600 nit; non mancheranno il supporto HDR10+ e Dolby Vision, cosi come una copertura del 100% della gamma DCI-P3. Completano il quadro il DC Dimming e la certificazione TUV.

Il tablet sarà un campione per quanto riguarda le dimensioni: si parla infatti di 5.63 mm di spessore, per un peso di 565 grammi, nonostante le dimensioni massicce. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, è presente una porta USB Type-C 3.1 e l'aggancio magnetico per la penna. Il corpo è realizzato interamente in metallo e se volete dare un'occhiata più da vicino a quello che ci aspetta con il terminale, Lenovo ha pubblicato un video teaser in cui è possibile osservare per il nuovo tablet.

Hardware e Software

Per quanto riguarda la parte hardware non ci sono ancora conferme, ma le indiscrezioni parlano del ritorno dello Snapdragon 870. Per il comparto fotografico, anche in questo caso dovremmo ritrovare una dual camera da 13 + 5 MP ed una selfie camera da 8 MP (con un modulo ToF aggiuntivo).

Lenovo ha già confermato il software che troveremo a bordo: si tratterà della ZUI 13. In termini di batteria dovremmo ritrovare un'unità da 10.200 mAh con ricarica da 45W.

Prezzo e data d'uscita

Purtroppo mancano ancora dettagli su prezzo e data d'uscita di Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6. Tuttavia, vista la mole di indiscrezioni e di conferme, è probabile che il debutto sia fissato nel corso delle prossime settimane, magari entro fine settembre oppure nei primi giorni di ottobre. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

[su_google