iQOO 9: prima certificazione Global, ipotesi rebrand?

iQOO è riuscita a convincere tutti con la serie 7 e 8, ma pare stia già gettando le basi per la serie 9, cioè la prossima della gamma flagship. Infatti, da una prima certificazione, abbiamo notizia di iQOO 9 Pro, che potrebbe rappresentare uno dei primi smartphone per il 2022.

Aggiornamento 29/10: iQOO 9 riceve la prima certificazione Global e questo apre ad una serie di ipotesi. Trovate tutti i dettagli sia nell'introduzione e sia alla fine dell'articolo.

iQOO 9 e 9 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

iQOO 9 Pro Indian variant visits the IMEI database and CEIR database (India).#iQOO #iQOO9Pro pic.twitter.com/WmZngP7t25 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 11, 2021

Il nome iQOO 9 spuntò all'epoca dell'uscita della serie 7 in quanto si parlava di una nuova batteria a doppia cella adottata proprio dalla prossima serie, ma come abbiamo visto, tale soluzione è sfociata nella serie 8. Da lì, sono passati mesi e non se ne è più parlato.

Questo almeno fino a che non è arrivata la prima certificazione, tra l'altro Global, per iQOO 9 Pro svelata da un leak di Mukul Sharma. Infatti, è possibile trovare la sigla I2022, che secondo il database IMEI corrisponde proprio a tale modello.

A quella del modello Pro segue poi quella della versione standard, sempre mostrata dallo stesso leaker. Anche questa è Global, arriva infatti sempre dall'ente IMEI, ma stavolta è più esplicita e riporta proprio il nome iQOO 9 seguito dal numero modello V2171A.

Ma arrivati a questo punto, cosa aspettarsi da questi top gamma?

Possibili specifiche tecniche

Di sicuro, si può ipotizzare l'utilizzo dello Snapdragon 898/895, che sarà il protagonista del 2022. Difficile ipotizzare un MediaTek, sebbene il Dimensity 2000 pare possa arrivare nella fascia alta degli smartphone. Ci aspettiamo una continuità del display curvo, così come una ricarica rapida a 125W. Soprattutto, possiamo forse aspettarci un'interfaccia totalmente nuova e distaccata da Origin OS. Perché diciamo questo? iQOO pare possa diventare presto un'identità a sé stante, quindi bisogna aspettarsi qualcosa di più personalizzato e ricercato.

Possibile data di uscita

Anche in merito alla data di uscita, siamo nel campo delle mere supposizioni. Se guardiamo a quella che sarà la versione cinese, ci pare esagerato considerare questo smartphone nel 2021, ma iQOO 9 e 9 Pro potrebbe arrivare ragionevolmente nel Q1 2022.

Il fatto che questi modelli siamo però stati certificati da un ente che possiamo collocare nel mercato Global apre la strada ad ipotesi non più così campate in aria. Infatti, non è per nulla escluso che la serie iQOO 8, non ancora arrivata in India, possa arrivare sulle sponde del Gange proprio con la nuova denominazione, anticipando la nomenclatura cinese. Ovviamente, tutti i dubbi verranno fugati nelle prossime settimane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu