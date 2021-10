Internet down: social e operatori non funzionano, che sta succedendo?

Se da qualche minuto non siate riuscendo ad accedere normalmente a siti come Facebook, WhatsApp e Instagram, sappiate che non siete i soli. Sono numerose le segnalazioni che parlano dell'impossibilità di usufruire come sempre di numerose piattaforme web, quindi non soltanto quelle della società di Mark Zuckerberg. Fra siti e servizi interessati ci sono anche tutti quelli targati Google, fra cui in primis Gmail e YouTube. Ma anche Telegram, Twitter, TikTok, Snapchat, Netflix e molti altri ancora.

Malfunzionamenti per Facebook, WhatsApp, Instagram e tutti gli operatori italiani

Sin da subito, è evidente che si tratti di un problema ben più “pandemico” rispetto ad un semplice disservizio dei server di casa Facebook. Essendo un intoppo che sta colpendo molteplici siti di altrettante compagnie, dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento a livello globale. Basta farsi un giro sui social (quelli che ancora funzionano, almeno) per notare testimonianze anche da altri parti del mondo.

Is WhatsApp down? — Mukul Sharma (@stufflistings) October 4, 2021

Visitando il sito di riferimento DownDetector, si può notare quanto sia diffuso il problema in questione.

Ma non solo Facebook, Google e compagnia varia: fra le vittime del disservizio ci sono anche praticamente tutti gli operatori telefoni nostrani. Vodafone, TIM, Wind 3, Iliad, Fastweb, Ho. Mobile, PosteMobile, Very Mobile, Kena Mobile, CoopVoce e così via: non sembra essercene uno esente dalla situazione. Personalmente sto avendo problemi soltanto con i servizi di Facebook, compresi Instagram e WhatsApp, mentre non sto riscontrando nessun disservizio con le app Google. Idem con l'operatore: ho Vodafone sia a casa che da telefono e funzionano sia rete dati che quella telefonica (nella zona della Versilia).

. @Facebook DNS and other services are down. It appears their BGP routes have been withdrawn from the internet. @Cloudflare 1.1.1.1 started seeing high failure in last 20mins. — Dane Knecht (@dok2001) October 4, 2021

Non si sanno ancora le cause certe di questo fenomeno di “internet down”, ma è altamente probabile che ci sia un malfunzionamento infrastrutturale in qualche nodo della rete globale. Quasi sicuramente è in corso qualche problema di DNS, come evidenziato da Dane Knoecht, senior VP di CloudFlar.

