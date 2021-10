Huawei punta ancora sulla realtà virtuale: in arrivo un nuovo visore VR

Di recente si è parlato tanto del colosso cinese, sia per via del suo ritorno in pompa magna con tanti prodotti per l'Europa (lo smartphone Nova 9, gli indossabili Watch GT 3 e Fit Mini e un paio di cuffie TWS ANC per il pubblico femminile) che per il debutto di HarmonyOS 3.0. Ma le novità della compagnia non si limiterebbero a telefoni e accessori, ma sarebbe in dirittura d'arrivo anche un nuovo visore per la realtà aumentata: Huawei VR Glass 2 è nell'aria e a quanto pare il gigante tech asiatico crede ancora in questo tipo di tecnologia.

Huawei VR Glass 2 in arrivo: che cosa sappiamo

Il viaggio di Huawei nel settore della realtà virtuale comincia nel 2019, con il debutto del primo visore VR Glass; una soluzione elegante e minimale, leggera e compatta, seguita poi dal modello VR Glass 6DOF, versione più improntata al gioco grazie anche alla presenza di due joypad a 360°. Stranamente quest'ultima incarnazione è stata solo annunciata ma non ha ancora messo piede nel mercato cinese: i piani prevedevano la commercializzazione ad aprile 2021, ma del visore nemmeno l'ombra.

Second generation is coming 😎 pic.twitter.com/Qgd0dj06UU — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 21, 2021

Non sappiamo quale sarà il destino della versione 6DOF, ma intanto il leaker Teme ha le idee chiare sul futuro: Huawei sarebbe in procinto di lanciare la seconda generazione dei suoi visori, quindi si tratterà di un dispositivo nuovo di zecca. Non abbiamo ancora un nome ufficiale, quindi per ora ci limiteremo a parlare di Huawei VR Glass 2, in attesa di una conferma (o di una smentita) da parte del colosso cinese.

In merito al periodo di uscita non ci sono ancora dettagli e l'insider non si sbilancia; comunque, prima della fine del 2021 Huawei dovrebbe lanciate il pieghevole Mate X3 (almeno secondo varie indiscrezioni) forse addirittura accompagnato da un modello foldable a conchiglia. Questo presunto evento di lancio potrebbe essere il palcoscenico perfetto per la seconda generazione di visori VR di Huawei, ma – ovviamente – restiamo in attesa di novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu