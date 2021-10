Batteria a singola cella con ricarica oltre i 100W? Ci pensano Huawei e le altre

Se guardiamo agli smartphone attuali, al netto di top gamma e medio gamma, le batterie utilizzate si dividono a singola cella e doppia cella. Le seconde soluzioni sono quelle in cui si può osare di più in fatto di ricarica ultra-rapida, ma anche le prime non sono da meno. E proprio le batterie a singola cella potrebbero avere una ricarica ancora più rapida il prossimo anno, seguendo l'esempio di Huawei.

Huawei farà da apripista a batterie a singola cella con ricarica più veloce

A riportare questa indiscrezione è il leaker Digital Chat Station, che spiega come le batterie a singola cella siano ancora molto capaci e che attualmente la più veloce sul mercato è quella proposta da Huawei, che ha portato la ricarica a 100W con la tecnologia 5C, sebbene la capienza massima scelta è da 4.000 mAh.

Secondo il leaker, è uno scenario che potrebbe essere destinato a cambiare già dal 2022. Infatti, pare si voglia portare questa potenza oltre i 100W, magari improntando moduli batteria ancora più capaci, arrivando agli ormai sempre più richiesti 5.000 mAh. E se guardiamo a brand al di fuori di Huawei, Xiaomi potrebbe utilizzarle per i prossimi Redmi K50, che sarebbero il terreno ideale per questo tipo di soluzione.

Ovviamente, dovremo attendere l'arrivo dei prossimi smartphone per capire se effettivamente c'è stato il salto ora anticipato dalle indiscrezioni. E voi preferite uno smartphone con una gestione a singola cella o a doppia cella? Credete che la seconda opzione sia più efficiente? Fatecelo sapere nei commenti!

