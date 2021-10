Huawei Nova 9 ufficiale in Italia: un ritorno in grande stile

Il colosso cinese ha annunciato il debutto di Huawei Nova 9 in Italia, il nuovo smartphone di punta pensato per i giovani e contraddistinto da caratteristiche innovative ed elementi di design stilosi. L'ultimo device della serie nova di Huawei offre un mondo di nuove opportunità creative grazie al sistema di fotocamera e alle funzionalità video per chi ama immortalare i momenti della propria vita.

Huawei Nova 9 arriva in Italia con tanti regali: bello e conveniente

Per la prima volta nella serie Nova, Huawei Nova 9 debutta con una serie di tecnologie per il sistema di fotocamere di alto livello, tra cui il RYYB colour filter array (CFA) e XD Fusion Engine. L'integrazione hardware-software della fotocamera permette agli utenti di catturare immagini e video di qualità anche in situazioni di scarsa luminosità; il tutto grazie anche al sistema Ultra Vision Camera da 50 MP, accompagnato da un modulo ultra-grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro ed un sensore dedicato alla profondità di campo. Frontalmente abbiamo invece una selfie camera da 32 MP ad alta risoluzione: similmente a quella posteriore, anche la fotocamera per gli autoscatti supporta l'acquisizione di video in 4K.

Il reattivo display curvo da 120 Hz Original-Colour, il potente processore Snapdragon 778G (4G), il supporto alla super velocità di ricarica da 66W assicurano un'esperienza di gioco fluida per i gamer mobile più appassionati (anche grazie al campionamento del tocco a 300 Hz): un'ennesima cartuccia per il nuovo arrivato del colosso cinese. Il tutto in un corpo leggero, con un peso di 175 grammi ed uno spessore di soli 7.77 mm. La batteria all'interno della scocca è un'unità da 4.300 mAh.

Tramite la scheda Device+ del pannello di controllo consente di controllare o impostare facilmente la collaborazione multi-device con altri dispositivi quali Huawei Vision, FreeBuds, MatePad e MateBook. Ad esempio, gli utenti possono toccare l'icona di Huawei MatePad per attivare la collaborazione multi-schermo Smartphone-Tablet. Per quanto riguarda la parte software, Huawei Nova 9 utilizza i Huawei Mobile Services, con AppGallery, Petal Maps 2.0, Petal Clip (dedicata all'editing di video) Petal Search e tutto il pacchetto della compagnia.

Dal 21 ottobre all'8 novembre Huawei Nova 9 è disponibile nelle colorazioni Starry Blue e Black al prezzo di 499,9€ in preordine solo su Huawei Store con in regalo le cuffie FreeBuds Pro; inoltre, anticipando 10€ sotto forma di deposito, si otterrà uno sconto di 40€. Il dispositivo sarà poi acquistabile su tutti i canali a partire dal 9 novembre; inoltre fino al 23 novembre sarà disponibile con in regalo le FreeBuds Pro anche sulle altre piattaforme.

Alessio Sironi su Huawei Nova 9

A spiegare in maniera più dettagliata ciò che è il target del nuovo smartphone Huawei è stato Alessio Sironi, Responsabile Marketing e Comunicazione per la divisione Italia.

“Huawei Nova 9 rappresenta non solo la nostra voglia di continuità per il mercato smartphone, ma anche una spinta tutta nuova. Infatti, il nuovo device è mirato alle nuove generazioni, grazie alla fotocamera di livello e soprattutto un display più performante, abbinato ad una grande autonomia, oltre ad un ecosistema sempre più connesso e ricco di applicazioni. Considerando che su uno smartphone si guarda molto streaming, si gioca sempre di più, avere queste caratteristiche è fondamentale“. “Quando parliamo di continuità, ci riferiamo anche al software scelto per i nostri smartphone. In Europa andiamo avanti con EMUI, basata su Android, per dare un senso di familiarità agli utenti, ma già alcuni nostri prodotti hanno abbracciato il nuovo sistema HarmonyOS, sempre più integrato“. “Il mondo del gaming è per noi prioritario. Nova 9 segue la scia del gaming mobile, pur essendo un dispositivo accessibile, grazie alla scelta di un pannello OLED ed il refresh rate a 120 Hz, che rendono credibile il nostro progetto“.

Di seguito trovate il link all'acquisto dallo shop ufficiale: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

