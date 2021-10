Honor Play 5 Vitality sarà un medio gamma a tutto selfie?

La gamma Play 5 di Honor ha visto quest'anno una rinascita totale, che si è distribuita tra il modello base, l'entry-level 5T Life ed il 5T Pro ma non ha ancora terminato il suo ventaglio di opzioni. Infatti, pare che presto arriverà un nuovo Honor Play 5 Vitality, che potrebbe avvalersi di buone specifiche, soprattutto riguardanti la fotocamera.

Honor Play 5 Vitality: tutto quello che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Non abbiamo ancora un vero e proprio design di questo nuovo Honor, ma secondo vari leak sarà un dispositivo che si avvarrà di un display dotato di un punch-hole a pillola, che potrebbe contenere una doppia selfie camera. Sul retro potrebbe essere simile ai fratelli della serie Play 5, ma non è ancora ben chiaro.

Nemmeno riguardo al chipset purtroppo abbiamo delle indicazioni precise, ma non ci aspettiamo una soluzione molto potente. Al massimo, nel caso fosse 5G, potremmo ritrovarci uno Snapdragon 750 oppure un Dimensity 800, ma è bene andar cauti. Per il reparto fotocamera, oltre all'indiscrezione della doppia selfie camera, ci aspettiamo vari sensori di medio livello.

Honor Play 5 Vitality – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Così come Honor X30 Max e X30i, non abbiamo una vera indiscrezione in merito alla data di uscita del Play 5 Vitality. Orientativamente, secondo Bald Panda, potrebbe arrivare intorno al 28 ottobre 2021 insieme agli altri due, ma la voce è ancora troppo fumosa. Per il prezzo, visto che guardiamo ad un medio gamma, non ci aspettiamo costi al cambio più di 250€.

