Google si ispira a Greta Thunberg: ora vi indica percorsi, voli e hotel eco-sostenibili

Google, da colosso tecnologico qual è, non è di certo insensibile al cambiamento climatico e alle scelte eco-sostenibili. Onde evitare che la situazione peggiori, ma anche per dare un contributo nella riduzione delle emissioni di CO2, ha attuato una serie di espedienti che potrebbero aiutare alla causa. Infatti, ha implementato Google Maps e Google Voli al fine di guidare gli utenti verso scelte più green ed eco-sostenibili.

Ecco come Google ha migliorato Maps e Voli per scelte più ecos-sostenibili

Ma come ha agito Google al fine di aiutare la causa ambientalista, spesso portata avanti da attivisti come Greta Thunberg? Come anticipato, ha inserito feature software su app molto note come Maps e Voli, vediamole nel dettaglio.

Partendo da Google Maps, l'applicazione sceglierà automaticamente il percorso che comporta la quantità minore di emissioni di carbonio quando l'orario in cui si dovrebbe arrivare è stimato in maniera simile a quello dell'itinerario più veloce. La stima del colosso di Mountain View è di avere un impatto equivalente a rimuovere 200.000 auto dalla strada ogni anno. In più, sono stati agevolati i percorsi per chi va in bicicletta.

Da Mappe ai Voli, con un aggiornamento nella ricerca dei viaggi, che permette ai viaggiatori di cercare viaggi aerei su Google con minori emissioni di CO2, etichettando quelli a più alto impatto, mentre quelli con emissioni più basse avranno un badge in verde.

Infine, anche Google pensa anche agli Hotel. Infatti, permette ora di vedere quando un hotel ha preso impegni significativi per le pratiche di eco-sostenibilità, come la riduzione dei rifiuti, una migliore efficienza energetica e le giuste misure di conservazione dell'acqua.

