Dreame Bot L10 Pro: qualità e potenza ad un prezzo conveniente | Coupon

Dopo un periodo lontano dalle scene il robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro torna in sconto su AliExpress ad un prezzo super, con tanto di spedizione dall'Europa (direttamente da parte dello store ufficiale del brand): ecco come fare per risparmiare su questo intramontabile dispositivo dedicato alle pulizie intelligenti!

Dreame Bot L10 Pro torna in sconto con Coupon: ecco tutti i dettagli

In termini di caratteristiche e potenza, Dreame Bot L10 Pro non si fa mancare proprio nulla: il robottino aspirapolvere è dotato di un motore brushless in grado di restituire una potenza di aspirazione di 4.000 PA mentre grazie al sistema di navigazione LiDAR è possibile mappare l'ambiente in modo preciso. Il sistema di riconoscimento intelligente degli ostacoli permette di evitare senza problemi qualsiasi intoppo. La batteria da 5.200 mAh offre fino a 2.5 ore di autonomia e grazie al serbatoio capiente (570 ml) le pulizie fileranno sempre lisce. Il robottino è dotato anche della funzione lavapavimenti: è presente un contenitore dell'acqua da 270 ml ed un mop. Infine non mancano i controlli vocali tramite Alexa, la gestione da remoto via App e la possibilità di pianificare il percorso delle pulizie direttamente tramite smartphone, in tutta comodità.

Il robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro è disponibile in offerta con codice sconto sullo store ufficiale del brand presente su AliExpress, con tanto di spedizione dai magazzini europei. La promozione sarà valida fino al 31 ottobre, dopodiché il coupon non sarà più attivo. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al codice dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

