Dopo ave visto tutti i dettagli sull'acquisto del modello x3 Pro è arrivato il momento di fare il punto della situazione su dove comprare POCO F3 5G in Italia. Il nuovo dispositivo della serie flagship del brand partner di Xiaomi si presenta come una soluzione di tutto rispetto, con caratteristiche da vero e proprio best buy (qui trovate anche la nostra recensione) ed è pronto a conquistare anche i Mi Fan più fedeli alla casa di Lei Jun.

Aggiornamento 04/10: POCO F3 torna nuovamente in offerta con codice sconto su GShopper (con spedizione dall'Europa), ad un prezzo invitante. Questa volta il vero protagonista è il modello da 8/256 GB, per la prima volta sotto i 300€. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata allo store.

POCO F3 5G disponibile in Italia: dove comprare il nuovo smartphone della partner di Xiaomi

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo flagship di POCO, il dispositivo viene proposto nel nostro paese a 369.9€ e 399.9€ (prezzo di listino, gli sconti sono ben più interessanti), rispettivamente per la variante da 6/128 GB e quella da 8/256 GB. Le colorazioni disponibili sono Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue, con un'occhio di riguardo per quest'ultima (davvero molto bella). Ma dove comprare POCO F3 5G in Italia? Ovviamente il primo pensiero va allo store italiano di POCO, ma sono presenti anche varie alternative interessanti.

Di seguito trovate tutta una serie di soluzioni, a partire da Amazon (con spedizione Prime) passando per eBay e GShopper. Date un'occhiata perché di certo troverete lo store che fa al caso vostro!

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

