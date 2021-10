Doogee X96: l’entry level con Android 11 Go debutta in offerta lancio

Dopo l'annuncio di alcuni giorni fa, il nuovo entry level del brand cinese è finalmente disponibile all'acquisto: stiamo parlando di Doogee X96, dispositivo super abbordabile proposto a prezzo stracciato ed equipaggiato con Android 11 Go, versione “lite” del sistema operativo del robottino verde.

Doogee X96 sbarca su AliExpress ed è già in sconto

Dato che un ripasso non fa mai male, andiamo a scoprire nuovamente quali sono le caratteristiche del nuovo budget phone Doogee X96. L'entry level della compagnia arriva con un look ampiamente collaudato e in linea con i trend attuali, un peso di 198 grammi ed uno spessore di 9.7 mm. Frontalmente abbiamo un display da 6.52″ HD+ con notch a goccia mentre il comparto fotografico si basa su un triplo modulo con sensore principale da 8 MP. Lato selfie abbiamo invece una camera da 5 MP. Il cuore dell'entry level è il chipset octa-core Unisoc SC9863A, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage (espandibili tramite schedina).

La batteria è una capiente unità da 5.400 mAh con ricarica rapida da 10W. La principale caratteristica del dispositivo è certamente Android 11 Go: si tratta di una versione leggera di Android, pensata appositamente per rendere più fluidi smartphone dotati di un comparto tecnico basilare. Niente personalizzazioni da parte dell'azienda e niente app che rendono l'esperienza più pesante, ma solo Android nella sua forma più pura.

Il nuovo Doogee X96 sarà in vendita a prezzo scontato su AliExpress, fino al prossimo 15 ottobre (lo trovate qui). Il prezzo di partenza per i primi 300 ordini sarà di 69.99$ mentre si salirà a 74.99$ con le successive 100 unità. Il prezzo continuerà a salire man mano che aumenteranno gli ordini, fino a raggiungere la cifra di listino di 95.99$. Le spedizioni partiranno direttamente dalla fine della promo, quindi dal 15 ottobre. Per maggiori dettagli sul nuovo entry level vi rimandiamo alla pagina presente sul sito ufficiale, mentre qui trovate lo store di Doogee. Per concludere, vi segnaliamo anche la community del brand cinese, utile per ricevere aiuto e supporto.

Articolo Sponsorizzato.

