Dopo il Pera Phone arriva Cyrcle Phone 2.0, lo smartphone rotondo

Quando si parla di smartphone stravaganti e dal design unico, gli appassionati di tech cinese non possono non farsi venire in mente Meitu, storico brand che ha dato l'addio al mercato alcuni anni fa e che dopo il Mi CC9 ha salutato definitivamente anche la collaborazione con Xiaomi. Se siete appassionati di dispositivi particolari, dal design atipico (magari non proprio estremo come quello di Meitu, ma comunque appariscente), allora Cyrcle Phone 2.0 potrebbe essere il dispositivo che fa al caso vostro!

Sognate uno smartphone “tondo”? Cyrcle Phone realizza i vostri desideri

A dispetto del Pera Phone (dispositivo nato come parodia di Cupertino ad opera di alcune serie Nickelodeon), lo smartphone rotondo esiste davvero ed è disponibile in crowdfunding su Kickstarter. Manca una manciata di giorni alla fine progetto e l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto: a quanto pare esistono eccome utenti in cerca di un dispositivo circolare! Successore del fu Cyrcle Phone 2G, il nuovo modello arriva con varie migliorie ed uno stile leggermente più in linea con i trend attuali.

Cyrcle Phone 2.0 è un dispositivo 4G LTE dotato di Android 10 ed un display touch a colori dalla forma rotonda. Si tratta di un pannello LCD IPS da 3.45″ di diametro con risoluzione 800 x 800 pixel. Il corpo misura 130 x 103 x 22,0 mm per un peso di 147 grammi ed è previsto il supporto Dual SIM (insieme ad uno slot microSD). Il dispositivo è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon (non specificato), supportato da 3 GB di RAM LPDDR3 e 32 GB di storage eMMC.

Il comparto fotografico è composto da un singola camera principale da 13 MP con flash LED, HDR e apertura f/2.0 ed un modulo selfie da 13 MP (con le medesime caratteristiche). Lungo il corpo di Cyrcle Phone 2.0 sono presenti ben 2 ingressi mini-jack per le cuffie. Completano il quadro Wi-Fi Dual Band, GPS, BT 4.2, NFC, due porte USB (micro B e Type-C) ed un sensore per la temperatura. La batteria è un'unità da 2.000 mAh.

Il prezzo in crowdfunding è leggermente spaventoso: Cyrcle Phone 2.0 costa la bellezza di 699$ (circa 603€), ma salirà a ben 999$ (circa 862€) al termine della campagna. Che ne dite, lo smartphone rotondo vi ha rubato il cuore? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata presente su Kickstarter (la trovate qui)!

