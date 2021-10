Come entrare nello staff di GizChina.it | Candidati come recensore video

Grazie al lavoro svolto in questi anni GizChina.it è diventata una delle realtà principali sul panorama italiano. Questo grazie anche a voi, che continuate a seguirci sia sul sito che sui vari social. Ovviamente tutto ciò è stato reso possibile dallo staff di GizChina.it, il quale lavora duramente per portare avanti i propri obiettivi.

Entra a far parte dello staff di GizChina.it

Visto lo sviluppo che il mondo della tecnologia sta vivendo in questi anni, fra smartphone, robotica, domotica, criptovalute e così via, è nostra intenzione accrescere il nostro staff di video recensori, a tempo pieno per incrementare il lavoro svolto sul canale YouTube GizChina Italia, e non solo.

I requisiti richiesti per poter collaborare con noi sono i seguenti:

Età minima di 18 anni;

Conoscenza minima della piattaforma di WordPress;

Conoscenza degli strumenti di video editing (Final Cut, Premiere, etc.);

Ottima conoscenza della lingua italiana;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Profonda conoscenza del panorama tech internazionale, in particolar modo quello cinese;

Capacità di lavorare in gruppo e di rispettare date ed impegni prefissati;

Tempo a disposizione da dedicare.

L'impegno lavorativo richiede una presenza in ufficio (con sede a Napoli) dalle ore 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. La persona interessata dovrà quindi essere attualmente inoccupata e non avere impegni universitari.

Se siete interessati a candidarvi inviate una bozza di recensione testuale ed un video sample già montato del vostro attuale dispositivo all'indirizzo: work@gizchina.it corredato di Curriculum Vitae e lettera di presentazione.

